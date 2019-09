Wall Street finit en forte hausse, rassurée par une rencontre sino-américaine en octobre

(Belga) Wall Street a clôturé en forte hausse jeudi, poussée par l'annonce d'une rencontre bilatérale le mois prochain entre Washington et Pékin sur les questions commerciales et par des indicateurs économiques américains jugés encourageants.

L'indice vedette de la cotation new-yorkaise, le Dow Jones Industrial Average, a grimpé de 1,41%, à 26.728,15 points. Le Nasdaq, à forte coloration technologique, a pris 1,75%, à 8.116,83 points, et l'indice élargi S&P 500 a gagné 1,30%, à 2.976,00 points. Négociateurs chinois et américains se rencontreront "début octobre" à Washington pour de nouvelles négociations commerciales, a indiqué jeudi le ministère chinois du Commerce. Ces discussions bilatérales auraient dû se tenir ce mois-ci, à une date non précisée, mais ont été décalées en raison de nouvelles surtaxes réciproques, entrées en vigueur le 1er septembre. "Des sources crédibles ont laissé entendre qu'il pourrait y avoir de véritables avancées cette fois-ci", a indiqué Peter Cardillo de Spartan Capital Securities. "Ca ne veut pas dire qu'il y aura un accord, mais l'une des perspectives est la poursuite du dialogue, peut-être même jusqu'à l'année prochaine, et une éventuelle trêve", a ajouté M. Cardillo. Selon l'expert, cela pourrait passer par une suspension des tarifs douaniers réciproques que les deux premières économies mondiales s'infligent. Des droits de douane supplémentaires frappant des milliards de dollars de produits chinois sont entrés en vigueur dimanche aux États-Unis. Pékin a rétorqué en augmentant des tarifs douaniers sur 75 milliards de dollars de biens américains en deux temps, avec une première échéance à la même date du 1er septembre. Les acteurs du marché ont par ailleurs réagi à plusieurs indicateurs économiques jugés encourageants. L'activité dans les services aux Etats-Unis a rebondi en août, après avoir ralenti en juin et juillet et touché son plus bas niveau en trois ans, a annoncé jeudi l'association professionnelle ISM. Le secteur privé américain a, lui, créé 195.000 nouveaux emplois le mois dernier, un chiffre bien supérieur aux attentes des analystes, selon l'enquête mensuelle d'ADP publiée jeudi. Les chiffres officiels de l'emploi seront publiés vendredi. Sur le marché obligataire, le taux à 10 ans sur la dette américaine bondissait à 1,565% vers 20h20 GMT contre 1,466% la veille à la clôture, symbole d'un appétit retrouvé des investisseurs pour les actifs réputés plus risqués. (Belga)