US Open: Joachim Gérard éliminé en demi-finale du double en chaise roulante

Joachim Gérard et son partenaire le Suédois Stefan Olsson ont été éliminés en demi-finales de l’US Open de tennis en chaise roulante, jeudi à New York.

Classés 2e tête de série, ils ont été battus en deux sets 6-2, 5-7 et 10/3 en 1h53 de jeu par la paire composée de l’Argentin Gustavo Fernandez (ITF 6 en double) et du Japonais Shingo Kunieda (ITF 7 en double), qui sont respectivement N.1 et N.2 mondiaux en simple.

Gérard et Olsson, 32 ans et 5e mondial en double, ont remporté cette année le double à l’Open d’Australie et à Wimbledon et été finalistes à Roland-Garros.

Le Limelettois de 30 ans, 4e mondial en double, a été finaliste de l’épreuve à cinq reprises (2013, 2014, 2015, 2017 et 2018) sans jamais réussir à s’imposer.