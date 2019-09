Yves Lampaert (Deceuninck-Quick Step) remporte l’Izegem Koers

Yves Lampaert (Deceuninck-Quick Step) a remporté l’Izegem Koers, une kermesse cycliste de 164,9 km qui s’est tenue sur un circuit local à parcourir à 17 reprises jeudi dans les rues d’Izegem.

L’ancien champion de Belgique, âgé de 28 ans, s’est imposé en solitaire. Son équipier colombien Alvaro Hodeg a remporté devant le Letton Krists Neilands le sprint pour la 2e place.

– Classement (102 participants): 1. Yves Lampaert (Deceuninck-Quick Step) les 164,9 km en 3h35: 47 2. Alvaro Hodeg (Col) à 1:00 3. Krists Neilands (Let) 4. Benjamin Verraes; 5. Jesper Asselman (P-B); 6. Gianni Marchand; 7. Joeri Stallaert 1:34; 8. Ivar Slik (P-B); 9. Arjen Livyns; 10. Jannik Steimle (All); 11. Dennis van Winden (P-B); 12. Yoeri Havik (P-B); 13. Stijn De Bock; 14. Tom Devriendt; 15. Laurenz Rex; 16. Davide Gabburo (Ita); 17. August Jensen (Nor); 18. Edward Walsh (Can); 19. Kenny Dehaes; 20. Guillaume Seye; 21. Elias Van Breussegem; 22. Thomas Vereecken; 23. Brent Van Mulders; 24. Pieter Serry; 25. Steven Pattyn; 26. Brecht Stas; 27. Tom Van Asbroeck 1:45; 28. Guillaume Boivin (Can); 29. Ylber Sefa (Alb) 1:50; 30. Sjoerd van Ginneken (P-B).