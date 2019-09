CAP48 lance vendredi sa campagne #balancetagêne

CAP48 lance vendredi sa nouvelle campagne de sensibilisation au handicap.

Une série d’actions vont égrener le calendrier des mois de septembre et octobre, et trois clips vidéo inspirés de scènes cultes du cinéma seront diffusés dans les médias ainsi que sur les réseaux sociaux. La soirée de clôture se tiendra le dimanche 13 octobre.

En Belgique, Unia (Centre pour l’égalité des chances et la lutte contre le racisme, NDLR) constate chaque jour trois cas de discrimination vis-à-vis de personnes handicapées. #balancetagêne – nom de la nouvelle campagne de CAP48 – tentera d’éveiller davantage encore les mentalités, de dissoudre le malaise qui peut exister face aux individus en situation de handicap en 2019.

Comme d’habitude, cette opération de sensibilisation et de récolte de fonds se déclinera pendant un mois environ en une multitude d’actions.

Au programme: des clips vidéo inspirés de scènes cultes du cinéma (Le huitième jour, Forrest Gump et Intouchables) diffusés à la télévision, en radio et sur les réseaux sociaux, le 48 Tour à vélo, la rando CAP48 pour les bikers ou encore la traditionnelle vente de post-it. Ceux-ci mettront à l’honneur, cette année, le Petit Poilu, personnage muet, attachant, doté d’un gros nez rouge, sans a priori et extrêmement sympathique, né sous le trait du dessinateur Pierre Bailly.

La soirée de clôture se tiendra le dimanche 13 octobre sur La Une, avec comme parrain l’humoriste et acteur français Kev Adams. L’objectif avoué de cette édition: battre le record des six millions d’euros récoltés l’année passée.