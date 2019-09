La fille d’Ariane Carletti: «Elle a été super courageuse»

Décédée il y a deux jours, Ariane Carletti, la fidèle partenaire de Dorothée dans l’émission jeunesse «Club Dorothée», «est partie entourée d’énormément d’amour», assure sa fille, la comédienne Éléonore Sarrazin.

«Encore lundi, elle nous parlait de ce qu’elle désirait manger et quelles vacances elle aimerait organiser. Elle s’est battue comme une lionne. Elle a été super courageuse. Ma mère a affronté des montagnes qui étaient énormes. Elle les a gravies les unes après les autres. C’est juste que la dernière était un peu trop rude. Elle est partie entourée d’énormément d’amour.»

+ À LIRE AUSSI | Ariane Carletti, du «Club Dorothée», est morte

Interrogée par «Le Parisien», Éléonore Sarrazin, alias Sabrina dans la série «Plus belle la vie», a levé un petit coin du voile sur le drame qui touche sa famille: «Entre nous, on n’a jamais voulu en parler (du cancer, NDLR), parce qu’il y avait de la coquetterie de sa part. Elle ne voulait pas qu’on s’inquiète. Elle n’a jamais voulu mentir aux gens non plus, ni être malhonnête. Alors, ça faisait quelque temps qu’elle s’était un peu repliée.» Au point de refuser plusieurs projets. «Beaucoup de gens lui ont proposé de monter sur les planches, assure sa fille. Elle savait pertinemment qu’elle ne pouvait pas être fiable. À certaines périodes, son taux d’énergie pouvait changer du tout au tout. Et elle ne voulait pas porter la responsabilité d’être sur scène.»

+ À LIRE AUSSI | L’hommage de Dorothée et de «Génération Club Do» à la «pétillante et généreuse» Ariane

Forcément très touchée par la disparition de sa maman – «Elle répétait que ce métier demandait énormément de travail. Qu’être comédien, danseur, chanteur ou technicien, ça s’apprenait.» - Éléonore Sarrazin a rendu un vibrant hommage à sa maman dans les colonnes du quotidien français: «Ma mère était tellement généreuse, même si ça lui a joué des mauvais tours. Elle croyait sincèrement en la bonté des gens, qu’elle essayait de faire ressortir. C’était quelqu’un d’extraordinaire.»