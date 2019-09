Deux naissances au Domaine des Grottes de Han: un bison et un tarpan

De joyeux événements se sont produits ces derniers jours au Domaine des Grottes de Han. Un bison et un tarpan ont vu le jour.

Carnet rose au Domaine des Grottes de Han, où une double naissance a eu lieu ces derniers jours, celle d’un bison et d’un tarpan.

«Une excellente nouvelle pour le Domaine dont la volonté est de préserver les animaux de nos régions et de sauvegarder les espèces menacées», insiste le parc animalier dans un communiqué, photos des deux petits nouveaux à l’appui.

Et de préciser: «Il y a un siècle, le bison d’Europe était en voie d’extinction et ne comptait plus que 57 individus en captivité. Quant au tarpan, cette race de chevaux sauvages s’est éteinte mais a pu être reconstituée grâce à des lignées parentes. Sauvées de justesse, ces espèces sont toujours considérées comme menacées. Heureusement, de nombreux programmes aident à leur préservation et à leur réintroduction dans leur milieu de vie naturel. Depuis toujours, le Domaine des Grottes de Han s’implique dans ces programmes avec ardeur.»