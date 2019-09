En 2016, 2 décès sur 3 de personnes âgées de moins de 75 ans auraient pu être évités

En 2016, quelque 1,7 million de décès ont été enregistrés dans l’Union européenne parmi les personnes âgées de moins de 75 ans. Sur ce total, 1,2 million de décès auraient pu être évités, indique Eurostat, l’Office statistique de l’Union européenne.

Dans le détail, quelque 741.000 de ces décès auraient pu être évités grâce à des interventions efficaces dans le domaine de la santé publique et de la prévention primaire, et 422.000 auraient pu être traités dans le cadre d’interventions en temps utile et efficace, précise Eurostat.

Les crises cardiaques (174.000 décès), les cancers de la trachée, des bronches et des poumons (168.000 décès) et les accidents vasculaires cérébraux (87.000 décès) ont représenté plus d’un tiers (37%) de l’ensemble des causes évitables de décès de personnes âgées de moins de 75 ans.

Par ailleurs, les pourcentages les plus élevés de décès évitables ont été enregistrés en Slovénie (53,5%) et en Hongrie (51,7%), suivis de l’Estonie (50,0%), de la Lituanie (49,8%), de l’Autriche (49,1%) et de la Lettonie (48,9%). En revanche, les pourcentages les plus faibles ont été observés en Bulgarie (35,4%), devant Chypre (39,2%), Malte (39,9%), Italie et Pologne (40,8% dans les deux cas).

Les pourcentages les plus élevés de décès qui auraient pu être évités si les victimes avaient été traitées ont quant à eux été enregistrés en Roumanie (31,9%) et en Slovaquie (30,8%), suivies de la Lituanie (30,1%), de Malte (30,0%), ainsi que de la Bulgarie et de la Lettonie (29,7% dans les deux cas). À l’inverse, la part la plus faible de ces décès a été observée en France (19,3%), devant la Belgique (20,5%), le Danemark (21,0%) et les Pays-Bas (21,7%).

Par rapport à 2011, le nombre de décès évitables en proportion du nombre total de décès a diminué de 1,7 point de pourcentage, passant de 69,7% du total des décès en 2011 à 68,0% en 2016.