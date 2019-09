75 ans de la Libération: un campement militaire dans le parc d’Avroy

Les troupes américaines libéraient Liège les 7 et 8 septembre 1944. Ce week-end, véhicules et campement militaires investiront la ville pour commémorer le 75e anniversaire de cet événement historique.

Une liesse populaire mêlée d’une grande tristesse, la joie d’une libération et la souffrance provoquée par les affres de la guerre. Celles et ceux qui ont vécu ces journées historiques se souviennent du sentiment qui s’est emparé de la ville et de ses habitantes.

C’est effet les 7 et 8 septembre que les troupes américaines libéraient la Cité ardente de l’occupation, après que les chars américains ont débarqué en bord de Meuse. Les scènes d’allégresse qui s’en sont suivies ressemblent à celles des autres villes: des drapeaux déployés aux fenêtres, des soldats acclamés, des paquets de chewing-gums et des chocolats offerts aux enfants par les Américains, etc.

À Liège, on se souvient aussi que la guerre ne s’est pas achevée en cette fin d’été 1944. La ville a subi un siège aérien de novembre 1944 à janvier 1945. Des milliers d’habitations ont été détruites par 1 500 bombes V1. Mais surtout, 1 600 personnes ont perdu la vie à cette occasion.

Les traces de la Libération perdurent encore en ville. C’est Liège, par exemple, qui abrite le Monument national à la Résistance. Celui-ci a été inauguré en 1955 dans le parc d’Avroy, en raison du rôle important joué par Liège dans l’opposition à l’occupant nazi. Une plaque remise par le Commandement Allié figure aussi sur la façade de l’Hôtel de Ville en souvenir du siège aérien, tandis que l’Enclos national des Fusillés se trouve dans le parc de la Citadelle.

Au programme

Ce week-end, une série de rendez-vous sont donc fixés par la Ville, en collaboration avec la Province, pour célébrer les 75 ans de ces événements.

Campement d’époque

Samedi 7 et dimanche 8 de 10 h à 20 h

Avec une cinquantaine de véhicules et plus de 120 reconstituteurs et la possibilité de faire des tours en jeep pour les enfants dans le parc d’Avroy

Cérémonies patriotiques

Samedi 7 dès 14 h 30

À l’Enclos National des Fusillés de la Citadelle, au pied de l’Hôtel de Ville, au monument aux Libertés liégeoises et au Monument National à la Résistance

Colonne de véhicules d’époque

Samedi 7, entre Rocourt et le centre, de 14 h 30 à 16 h 30

Parmi les véhicules se trouveront des Sherman M32, Stuart, Halftrack, Jeep, Dodge, etc.

Le défilé de véhicules d’époque se poursuivra dans les rues du centre dès 17 h. Deux chars (Sherman M32 et Stuart) défileront également dans les rues du centre.

Concert du «Odyssey for Friends Big Band»

Dans le parc d’Avroy (sous chapiteau), le samedi 7 septembre 2019 à 20 h

Big band jouant dans un répertoire allant des grands classiques du swing (Count Basie, Duke Ellington, Benny Goodmann, Glenn Miller…) aux compositeurs plus récents (Miles Davis, Charles Mingus, Chick Coréa, Wayne Shorter…) en passant par la musique latino (Tito Puente…) et bien d’autres.