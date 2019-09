Elise Mertens «un peu déçue, mais fière aussi»

Elise Mertens n’a pu se hisser en demi-finale de l’US Open. Mais elle veutretirer beaucoup de positif de son parcours new-yorkais.

Elle avait pourtant bien commencé son quart de finale – le 2e seulement de sa carrière en Grand Chelem après un premier, gagné, à l’Open d’Australie 2018 –, remportant la première manche 6-3 en 39 minutes, mais Elise Mertens (WTA 26) n’a eu, ensuite, que sa bonne volonté à opposer à la jeune prodige canadienne de 19 ans, Bianca Andreescu, qui s’est finalement imposée 3-6, 6-2, 6-3 en 2h03. Mertens n’a donc pas pu atteindre à nouveau les demi-finales, comme à Melbourne, l’an dernier.

«J’étais un peu énervée après le 1er set car je ne jouais pas mon meilleur tennis», expliquera après match, la Nord-Américaine, 15e joueuse mondiale (mais déjà virtuelle WTA 9). Corrigeant le tir après cette manche initiale, Andreescu a ensuite «beaucoup mieux joué, regrette notre compatriote de 23 ans. Je jouais un niveau plus haut qu’elle en début de match, mais elle a ensuite mieux servi, mieux bougé. J’ai tout donné jusqu’au bout car tout restait possible (Ndlr: au 3e set, Elise n’a perdu son service que dans l’avant-dernier jeu). J’ai perdu mais j’ai bien joué, je trouve. Et au final, j’estime avoir fait un bon tournoi. Je vais revoir mes matches (jamais facile quand ce sont des défaites!) pour analyser ce que j’ai bien fait ou ce que je peux encore améliorer, mais j’ai atteint les quarts ici pour la première fois et j’en retiens déjà beaucoup de positif. J’ai encore franchi un palier, je pense (notamment en jouant de façon plus agressive). Mentalement, c’est bon aussi. Jouer sur le central de Flushing Meadows (le Arthur Ashe Stadium, la plus grande enceinte de tennis du monde avec ses 22 500 places) en session nocturne fut une nouvelle belle expérience. Quelle ambiance! C’était super, amusant, incroyable. J’ai pris beaucoup de plaisir. Je suis forcément un peu déçue d’avoir perdu – on veut toujours gagner –, mais je suis aussi fière de mon parcours new-yorkais».

Lequel n’est pas tout à fait fini puisque Elise (N. 7 mondiale en double) et sa partenaire bélarusse, Aryna Sabalenka (WTA 15 en double), avec qui elle compose la tête de série N.4 du double dames, seront opposées aux Américaines Caroline Dolehide (WTA 114)/Vania King (WTA 198) en demi-finales, vendredi.