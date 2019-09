Guardiola sur les débuts de Kompany à Anderlecht: «Donnez-lui dix De Bruyne, ça fera de lui un entraîneur incroyable»

Interrogé sur les débuts compliqués de son ancien joueur dans son nouveau projet à Anderlecht, l’entraîneur catalan est sûr que Kompany est l’homme de la situation.

Interrogé sur les débuts de carrière de joueur-entraîneur de son désormais ex-joueur, Pep Guardiola sait ce qui permettrait à Vincent Kompany de faire mieux avec son club d’Anderlecht: «Donnez-lui dix De Bruyne ou dix Messi, ça fera de lui un entraîneur incroyable», a souri le Catalan.

Sur un ton plus sérieux, le coach des Citizens a renouvelé sa confiance en Vince the Prince, convaincu qu’il était l’homme de la situation à Anderlecht: «S’il travaille beaucoup, tout se passera bien. Il a de la personnalité et il connaît le football. Il comprenait ce qu’il se passait sur le terrain et, de l’extérieur, c’est encore plus facile à lire. Les gens d’Anderlecht le connaissent, c’est pour ça qu’ils l’ont nommé. Et je sais qu’il est honnête. Je suis sûr qu’il sera autant impliqué que quand il était ici (NDLR: à Manchester City) et qu’il réfléchissait à son jeu et à celui de ses adversaires avant d’affronter un attaquant. Il aime comprendre le pourquoi du comment et je sais qu’il fera ça.»

Une chose est sûre pour le Catalan: Kompany réussira à Anderlecht… à condition que le club lui accorde le temps nécessaire. «Parfois, cela peut prendre du temps, mais si on lui en donne, tout ira bien. Est-ce qu’il m’a demandé des conseils? Non, pas du tout! Et si c’était le cas, il sait quels sont ceux que je lui donnerais…»