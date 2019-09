Campagne BOB estivale: plus de 364.000 conducteurs contrôlés et des résultats «particulièrement encourageants»

Durant près de deux mois, des contrôles en matière de conduite sous influence ont été menés sur l’ensemble du territoire dans le cadre de la campagne estivale BOB. Les résultats sont qualifiés de particulièrement encourageants.

Dans le souci de détecter les cas de conduite sous influence – alcool et drogues -, plus de 364.000 conducteurs ont été contrôlés dans le cadre de la campagne BOB d’été, qui s’est tenue du 6 juin au 2 septembre et dont les résultats ont été communiqués par la police fédérale ce jeudi.

Des résultats qualifiés de «particulièrement encourageants» et qui «incitent à l’optimisme». On constate que le pourcentage de conducteurs en infraction continue à baisser.

«2,55% des conducteurs étaient sous influence, sur un total de 364.050 tests effectués. L’été dernier, sur un total de 324.468 conducteurs contrôlés, 2,7% de personnes roulaient sous influence. La tendance positive observée lors des précédentes éditions semble dès lors se confirmer», précise la police.