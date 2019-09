Le PTB veut agir pour une meilleure transparence des communes wallonnes

Le PTB veut introduire au parlement de Wallonie les amendements nécessaires pour permettre une meilleure transparence des communes, a indiqué mercredi l'antenne namuroise du parti.

La ville de Namur avait modifié son règlement d'ordre intérieur (ROI) fin juin afin de pouvoir publier les projets de délibération et les annexes préalablement à chaque séance du conseil, dans le respect de la protection des données. Cela lui a été refusé fin août par la ministre wallonne des Pouvoirs locaux, Valérie De Bue (MR), qui a invoqué la législation en vigueur.

Le PTB namurois a exprimé sa déception. "La ville de Liège a modifié son ROI dans un sens similaire et il a bien passé le cap de la tutelle. D'autres communes comme Mons publient aussi les documents du conseil sans modification de leur ROI et sans être inquiétées", a souligné le député fédéral et chef de groupe du parti à Namur, Thierry Warmoes.

"L'interprétation du code de la démocratie locale et de la décentralisation (CDLD) faite par la ministre De Bue pour justifier l'interdiction formulée à la ville de Namur est très restrictive. Le bon sens veut, en effet, que ce qui n'est pas interdit soit autorisé. La Ville peut très bien faire plus que la stricte obligation légale", a-t-il ajouté

Après avoir demandé sans succès un recours au Conseil d'état mardi lors du conseil communal de Namur, le PTB est désormais bien décidé à porter l'affaire au parlement wallon. Afin de faire adopter les amendements qui permettront au CDLD "de garantir, sans équivoque, la plus totale transparence au niveau communal".

Transparencia, l'association militant pour la transparence des administrations, a également réagi. "Nous considérons l'interprétation juridique de la ministre comme rétrograde, à rebours de l'histoire et nuisible au bon fonctionnement de notre démocratie", ont déclaré ses porte-parole.

"Nous ne sommes pas non plus naïfs. Le gouvernement wallon (sortant, ndlr) MR-cdH camoufle sa volonté de confisquer le pouvoir derrière des articles dignes du 19e siècle concernant les moyens de communication ou en considérant comme dangereux l'évolution vers plus de transparence administrative", ont-ils ajouté.

"Au vu de la situation, nous renforcerons donc notre action militante dans les semaines et mois à venir, avec pour seule volonté l'intérêt général", a conclu Transparencia.

Interrogée mercredi par l'agence Belga, Mme De bue n'a pas souhaité réagir à ces propos. Elle a simplement rappelé que sa décision était motivée par l'analyse de la législation en application.