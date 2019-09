Le nouveau chef de corps de la police de Mons-Quévy est entré en fonction

Le commissaire divisionnaire Jean-Hubert Nicolay a prêté serment ce mercredi soir en tant que nouveau chef de corps de la zone de police Mons-Quévy pour un mandat de 5 ans.

Titulaire d’un diplôme d’ingénieur commercial et de gestion, Jean-Hubert Nicolay, qui succède à son nouveau poste à Marc Garin, a intégré la police en 1999. Après plusieurs affectations (brigade de Laeken, réserve générale, zone de police de Charleroi, service d’intervention spécialisée de la police fédérale), il est désigné, en 2014, à la tête de la Direction de la protection à la police fédérale.

Souhaitant relever un nouveau défi, l’intéressé a posé sa candidature en février dernier et a été déclaré apte à l’unanimité par la commission de sélection en avril.

«L’amélioration de la sécurité et de la qualité de vie des citoyens montois et quévysiens est au cœur de mes préoccupations, tout comme le bien-être de mes collaborateurs. Proximité, visibilité, transversalité, modernité, qualité, efficacité, collégialité et exemplarité constitueront les axes prioritaires de mon mandat. Je souhaite également positionner la zone de police Mons-Quévy comme pôle d’excellence au sein du paysage policier», a-t-il déclaré.

Enthousiasme et fierté

Le commissaire divisionnaire est très enthousiaste. «Je suis conscient de la grande responsabilité qui m’est confiée. C’est donc avec beaucoup d’enthousiasme et de fierté que j’entame cette nouvelle fonction en me mettant au service de la population tout en l’impliquant au quotidien car, comme l’écrivait Stéphane Hessel, il nous appartient de veiller tous ensemble à ce que notre société reste une société dont nous soyons fiers.»

«Ses compétences sont unanimement saluées et je suis convaincu qu’il fera un excellent chef de corps durant son mandat», a commenté le bourgmestre de Mons, Nicolas Martin (PS), pour qui la sécurité est «plus qu’une priorité».