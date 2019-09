Une saison de cyclo-cross moins intensive pour Mathieu van der Poel cet hiver

Mathieu van der Poel a décidé de mener une saison de cyclo-cross plus light cet hiver après une année fort chargée.

«Il ne pourrait pas en être autrement. Je vais commencer ma saison dans les labourés fin octobre. Je ne vais pas rouler 30 cross cette saison, ce sera un peu moins», a fait savoir le Néerlandais ce mercredi à Anvers lors de la présentation de son équipe Corendon-Circus.

La décision est logique et on s’y était déjà préparé après une saison bien remplie qui n’a pas encore livré tous ses secrets. L’an dernier, van der Poel a dominé la saison dans les labourés avec 32 victoires sur 34 cross disputés, des titres de champion du monde, d’Europe et des Pays-Bas ainsi que les succès sur les classements finaux du Trophée AP Assurances et du Superprestige.

Ses succès en cyclo-cross ont rapidement fait place aux victoires sur route au printemps avec notamment des bouquets sur des courses de prestige comme À Travers la Flandre, la Flèche Brabançonne et l’Amstel Gold Race. Encore plus fort, le petit-fils de Raymond Poulidor a joué les phénomènes en mountainbike cet été avec des victoires en Coupe du monde à Nove Mesto, Val di Sole et Lenzerheide en plus du titre européen.

«Concentré» sur les Mondiaux sur route

Heureusement pour ses adversaires, Mathieu van der Poel a fait l’impasse sur les Mondiaux de Mountainbike la semaine dernière afin de préparer les Mondiaux sur route au Yorkshire prévus fin du mois. Il sera pour cela au départ du Tour de Grande-Bretagne dès samedi.

Le début du mois d’octobre sera ensuite marqué par le test-event des JO de Tokyo en mountainbike (6 octobre). Le retour au cyclo-cross n’est par conséquent prévu que le 22 octobre pour la «Nacht van Woerden» qui précédera le Koppenbergcross et le championnat d’Europe. «Pour le reste, je ne sais pas encore ce qu’il en sera. Je n’y pense pas encore, je suis surtout concentré sur les Mondiaux sur route au Yorkshire. Je ne vais certainement pas disputer 30 cross comme les autres années. Le seul classement que je viserai sera celui des AP Assurances. À côté de cela, je disputerai quelques manches de Coupe du monde et du Superprestige mais rien n’est encore fixé. En cyclo-cross, mes deux objectifs seront le classement des AP Assurances et le titre mondial.»