Ne jetez pas vos matelas pneumatiques, faites-en un sac!

Cet été, vous avez peut-être flotté sur un morceau de pizza, paradé sur un flamant rose ou rêvassé au soleil couché sur une licorne… Mais la vie de votre matelas pneumatique, n’a sans doute pas duré plus de quinze jours. Au lieu de jeter tout ce plastique, le groupe Thomas Cook et Neckerman ont décidé de les envoyer à Wyatt & Jack pour en faire des sacs de plage.

Pour le moment, il s’agit d’un projet pilote mené dans l’un des hôtels de la compagnie (le Sunwing Kallithea Beach red de Rhodes) mais le Groupe Thomas Cook et Neckermann envisagent d’élargir l’opération à d’autres hôtels.

Le but de ce projet insolite? Réduire les déchets plastiques qui envahissent les plages et les océans. L’entreprise sensibilise déjà sa clientèle afin qu’elle ne laisse pas de «cadavres» en plastique derrière elle. «D’abord, laissez-les prendre un peu l’air. Ensuite, pliez-les et ramenez-les chez vous, raconte Leen Segers, porte-parole de Neckermann. Sur les réseaux sociaux, ces objets sont vraiment en vogue, mais une fois que la dernière photo est prise, on les abandonne souvent le dernier jour des vacances. Qu’il s’agisse de brassards de natation ou d’un matelas gonflable de 3 mètres de long, ces produits ont aussi envie de rentrer chez eux.»

Pour ceux qui les «oublieraient» tout de même sur la plage, le groupe a pris l’initiative d’un projet pilote mené, pour le moment, dans un seul de ses hôtels: le personnel collecte les objets laissés par les clients et les envoie aux designers britanniques Wyatt and Jack, spécialisé dans le design durable.

«Wyatt and Jack transforme donc la part de pizza ou le crocodile en sacs de plage, trousses de toilette, portefeuilles et sacs à dos. Si cela se passe de manière efficace, le projet sera étendu à tous nos propres hôtels et resorts. Un rapide calcul nous dit que, pour un seul été, Wyatt and Jack recevraient 51 000 objets gonflables de nos propres concepts hôteliers. C’est pourquoi nous demandons expressément que tous les objets gonflables soient ramenés à la maison à l’avenir.»

15% de plastiques jetables ont déjà été éliminés

Déjà en novembre 2018, Neckermann et le Groupe Thomas Cook ont pris l’initiative de réduire les 70 millions d’objets en plastique jetable dans leurs propres hôtels et bureaux d’ici fin 2020.

«Actuellement, nous avons déjà supprimé 11 millions d’objets en plastique. Par exemple en interdisant tous les gobelets et les pailles en plastique dans nos hôtels et resorts. Et, dans l’un de nos hôtels, chaque client reçoit une bouteille durable qu’il peut remplir à n’importe quel moment via l’une des fontaines d’eau du resort.»