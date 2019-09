CARTE INTERACTIVE | Retrouvez les principaux dommages de la guerre 1940-1945 à Huy-Waremme

Pendant plus d’un an, entre 2013 et 2014, la rédaction de l’Avenir-Huy-Waremme a fouillé les dossiers des Archives Générales du Royaume pour mettre au jour les principaux dommages de guerre survenus dans l’arrondissement. Retrouvez ces documents sur notre carte interactive.

En 2005, des archives d’une valeur considérable ont été (re)découvertes à Bruxelles. Elles portent sur l’indemnisation des dommages aux biens privés, survenus lors de la Seconde Guerre mondiale. Avec 900 000 dossiers, c’est une véritable mine d’or qui a été mise au jour. Ces dossiers, constitués immédiatement à la fin du conflit, sont des documents de première main avec une valeur historique inestimable. On y trouve photos, cartes postales, descriptions d’événements, mais aussi plans, documents officiels… Ici, pas de mémoire défaillante, les histoires racontées sont claires et précises… Avec, parfois aussi, des exagérations sur les montants.

De la fin 2012 à la mi-2014, la rédaction de l’Avenir Huy-Waremme a réalisé un long travail de recherche pour découvrir des histoires et documents méconnus qui concernent nos villes et nos villages. Archives générales du royaume

Ce travail s’est aussi nourri des collaborations des lecteurs et internautes qui nous ont envoyé des documents et archives personnelles.

Pendant ces 13-14 mois (parce qu’avant de commencer à publier en juin 2013, il a d’abord fallu rassembler de la matière), cette série a rythmé nos semaines de travail et nos conversations au boulot.

Parce qu’il y a eu des dizaines de visites au dépôt des Archives Générales du Royaume, de la rue du Houblon, dans le centre de Bruxelles. Des journées entières passées dans la salle de lecture. Où il a d’abord fallu consulter des milliers de fiches rangées dans de longues boîtes de bois pour tenter d’en «extraire la substantifique moelle» (autrement dit, arriver à juger de l’intérêt potentiel des dossiers en fonction des montants repris sur ces fiches et dont nous nous sommes servis comme indicateurs).

Il a alors fallu «commander» aux archivistes lesdits dossiers pour la semaine suivante. Il a ensuite fallu photographier des milliers de pages de dossiers et des photos d’époque (bien plus rares, malheureusement), triées par commune.

Mais parfois, c’est l’info qui est venue à nous, par le biais de lecteurs, passés à la rédaction pour nous raconter leur histoire. Celle d’un grand-père, d’une famille ou de tout un village. On en a aussi rencontré d’autres, chez eux, pour qu’ils partagent leurs souvenirs avec nous.

Puis on a écrit une page par semaine, en faisant le tour des 31 communes de l’arrondissement. Pendant plus d’une année, donc.

Une plongée dans le passé pour une série on ne peut plus actuelle.