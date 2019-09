VIDÉOS | Le Serbe Bogdan Bogdanovic illumine le Mondial de basket de sa classe

Alors que les Chinois viennent d’être éliminés de leur Mondial, la Serbie confirme qu’elle est favorite pour le titre. Avec Bogdan Bogdanovic à la baguette, elle vient d’aligner trois gros succès.

Ce mercredi 4 septembre, la Chine vient d’être éliminée de son Mondial. Dans le même temps, la formation serbe a confirmé qu’elle était favorite pour la victoire finale, surtout que la Team USA balbutie son basket depuis un mois et qu’elle est privée de ses superstars.

Retour sur les trois premiers matches de la Serbie. Emmenée par un Bogdan Bogdanovic «on fire».

Samedi 31 août: Serbie 105-59 Angola

Pour son entrée en lice dans le tournoi, la Serbie atomise l’Angola de 46 points. La formation serbe réussit tout ce qu’elle entreprend et shoote à une moyenne impressionnante de 65%. Les Angolais ne peuvent rien et Bogdan Bogdanovic affiche toute sa classe sur le parquet. En 20 minutes, il compile 24 points, 3 passes décisives et 2 rebonds.

Lundi 2 septembre: Serbie 126-67 Philippines

Les Philippins résistent encore moins que les Angolais lors du deuxième match des Serbes. La bande à Bogdanovic s’impose avec près de soixante points d’avance. Une boucherie durant laquelle l’arrière de 27 ans plante 17 points, 5 assists et 3 rebonds. En deux rencontres, il a déjà inscrit neuf trois points.

Mercredi 4 septembre: Serbie 92-77 Italie

Pour leur troisième match, les Serbes impressionnent encore plus. Ils dominent largement l’Italie qui restait sur deux succès faciles. Le numéro 7 de la Serbie est en état de grâce. Avec 31 points, Bogdanovic inscrit plus d’un tiers des points de son équipe. Il ajoute cinq passes décisives, cinq interceptions et quatre rebonds.

Favori au titre de meilleur joueur du tournoi

L’arrière des Sacramento Kings s’avance comme le favori au titre de meilleur joueur du tournoi. Si les observateurs parient sur une victoire finale de la Serbie alors que les États-Unis sont présents (invaincus depuis 13 ans en compétition internationale), elle le doit bien à Bogdan Bogdanovic.

Sa moyenne actuelle est de 24 points, 4.3 passes décisives et 5 triples par rencontre.