3 événements à ne pas manquer pour vivre Brussels Design September

Le rendez-vous incontournable des passionnés du design débute demain et se déroulera en plusieurs lieux de Bruxelles jusqu’à la fin du mois. Et, même si vous n’y touchez rien en la matière, vous trouverez très certainement une activité parmi la centaine d’événements programmés.

Le premier Contemporary Design Market

Le Brussels Design Market dédie cette année un espace spécifique rien que pour le design contemporain.

Vous pourrez y découvrir les créations de jeunes designers belges émergents mais aussi celles de créateurs déjà plus installés dans la profession. Et pourquoi pas repartir avec une de leurs dernières créations sous le bras?

Les 28 et 29 septembre à Tour et Taxis

Découvrir la céramique

Chaque année, Brussels Design September choisi un medium artistique à mettre en valeur, et ce au travers d’expositions, de conférences et d’un parcours Arts&Crafts. Cette année, il s’agit de la céramique.

L’idée est de mettre en valeur les créateurs, l’effervescence de l’activité commerciale et la qualité de l’enseignement prodigué dans la région de Bruxelles-Capitale.

Plus de 10 ateliers et lieux de création ouvriront donc leurs portes au public de façon à ce que tout un chacun ait l’opportunité de présenter ses méthodes de travail ainsi que ses créations.

Pour couronner ce focus sur la céramique, une grande exposition mise en place par Jean-François Declercq et située à l’espace AREA 42, mettra en lumière les grands noms de la céramique.

Une performance au Musée Horta

Le musée Horta invite la plasticienne et performeuse française Marie – Ange Guilleminot, à investir la maison-atelier de Victor Horta. Une résonance évidente entre cet architecte de renom, réputé pour sa passion des matériaux et des savoir-faire et le raffinement, la pensée singulière de Marie-Ange Guilleminot avec ses sculptures.

C’est également l’occasion de découvrir autrement l’architecture de cette maison classée, où les vitraux, le mobilier d’époque, les ferronneries sont restées intactes. Le travail de l’artiste dialogue harmonieusement avec le passé de Horta, comme si tous deux conversaient sur leurs influences respectives, de William Morris aux estampes japonaises, une passion qu’ils ont en commun.

La performance proposera un récit itinérant et intime, dans chacune des pièces de la maison, illustré ici et là par «Le Paravent» posé sur la grande table de travail d’Horta, la résonance musicale de la remarquable porcelaine de Sèvres des Coupes, hommage à Brancusi dans la cuisine, le Iko portant en verre et son Kimono dans le boudoir au sortir du bain… Intriguant.