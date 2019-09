Basket-ball: les Chinois éliminés de leur Mondial

Les Chinois ont été éliminés du Mondial de basket après une deuxième défaite contre le Venezuela, 72 à 59, ce mercredi à Pékin.

Même placée dans le groupe le moins relevé, la Chine était l’équipe la plus faible au classement de la Fiba (30e), mais elle semblait pouvoir compenser grâce à son public. Après une victoire sur la Côte d’Ivoire, elle a hypothéqué ses chances en perdant contre la Pologne (25e) à la dernière seconde.

Contre le Venezuela (20e), il n’y a pas eu de suspense. Les Chinois étaient déjà menés de dix points à la mi-temps et n’ont jamais pu revenir dans le match. Leur star Yi Jianlian, un ancien de NBA, n’a pas été le leader attendu avec seulement 11 points (à 3 sur 7 au tir).

L’Espagne n’a fait la différence contre l’Iran que dans la dernière minute. Les deux équipes étaient à égalité à 1 min 49 de la fin avant un panier à trois points de Sergio Llull. La sélection ibérique a marqué les huit derniers points du match.

Marc Gasol a été une nouvelle fois le meilleur marqueur de son équipe avec 16 points, devant Juancho Hernangomez (11 points, 10 rebonds) et Victor Claver (11 points).

Au deuxième tour, où les résultats du premier sont conservés, la Serbie et l’Espagne seront les mieux placées pour se qualifier pour les quarts de finale dans le groupe J à Wuhan où joueront aussi Porto Rico et l’Italie. Dans le groupe I à Foshan, la Pologne et l’Argentine partiront avec de l’avance sur la Russie et le Venezuela.