Plus de 300 travailleurs du secteur de l’armement s’invitent à Liège: «Le PS en faveur du renouvellement des licences pour les contrats en cours de fabrication et en cours de négociation»

Après avoir été reçus par le MR et Écolo, les travailleurs du secteur de l’armement se sont invités au PS ce mercredi. Une délégation syndicale a rencontré Frédéric Daerden, Jean-Claude Marcourt et Christie Morreale, au siège liégeois des socialistes.

Plus de 300 travailleurs du secteur de l’armement se sont rendus ce mercredi matin devant le siège du Parti socialiste en cité ardente. Vers 8h10, une délégation syndicale a rencontré Frédéric Daerden, Jean-Claude Marcourt et Christie Morreale, afin d’aborder avec ceux-ci leurs inquiétudes à court et long termes pour le secteur. Après 1h20 de discussion, les représentants des travailleurs des entreprises wallonnes FN Herstal et John Cockerill (ex-CMI Défense) sont ressortis positifs de leur entretien.

«Le parti a également évoqué la volonté de rendre le décret moins contraignant»

«Le PS s’est positionné en faveur du renouvellement des licences pour les contrats en cours de fabrication et en cours de négociation», a expliqué Thierry Grignard, le président de la FGTB-Métal pour Liège et le Luxembourg. «Le parti a également évoqué la volonté de rendre le décret moins contraignant et d’intégrer à la commission d’avis des critères sociaux, économiques et géostratégiques.» Le PS, comme le MR hier, s’est aussi dit favorable à une diversification des gammes de produits tout en restant dans le même cœur de métier.

En deux jours, la délégation syndicale du secteur de l’armement a été reçue par le MR, le PS et Écolo. «Nous sommes ravis des mots que nous avons entendus et sommes rassurés tant à long terme, qu’à court terme», a indiqué Françoise Gérard, secrétaire générale SETCa. «Quand le nouveau gouvernement sera formé, la situation va se débloquer. Une réflexion devrait également être entamée sur le long terme, mais ce sont des paroles, nous attendons à présent les actes.»

Mardi, plus de 600 travailleurs des entreprises d’armement avaient manifesté à Namur et rencontré des représentants d’Écolo ainsi que Pierre-Yves Jeholet (MR), le ministre sortant en charge du dossier.