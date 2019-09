Quelle famille veut accueillir un futur chien «super-héros»?

L’ASBL «Les amis des aveugles» lance un appel en vue de trouver des familles d’accueil pour les futurs chiens guide.

+ À LIRE AUSSI | VIDÉO | Jour de rentrée pour Gauthier et sa chienne First : « Il va nous permettre à nous tous de progresser dans l’apprentissage de la solidarité »

On sait à quel point un chien peut aider l’humain, on a encore pu le mesurer lors de notre reportage auprès du jeune Gauthier, qui faisait sa rentrée en secondaire, au Collège Notre-Dame de Waremme, en compagnie de «First», une Flat-Coated Retriever passée entre les mains de l’ASBL Os’mose où elle a suivi 18 mois de dressage.

L’association «Les amis des aveugles», elle, lance un appel en vue de trouver des familles d’accueil pour les futurs chiens guides. «Devenez famille d’accueil d’un chiot, futur chien guide d’aveugle, et aidez-le à devenir un super-héros du quotidien pour son maître aveugle ou malvoyant. La personne déficiente visuelle grâce à son super-chien guide se déplacera plus facilement et renouera ainsi avec l’autonomie et la liberté lors de ses déplacements, en toute sécurité», précise l’ASBL dans un communiqué publié sur son site.

Un projet solidaire qui ne demande pas obligatoirement une prise en charge à temps plein de l’animal. D’autres options existent: en journée, en soirée, le week-end, les vacances, «ou même encore être famille d’accueil de secours».

La prise en charge est accompagnée par le service de formation de chiens guides.

Il faut le savoir: à l’âge d’un an, l’animal quittera le nid familial d’accueil et débutera l’entraînement intensif…

Parmi les conditions à réunir en vue de l’accueil d’un futur chien guide, il faut habiter dans un rayon de 80 km autour de Mons.

Si l’expérience s’avère tentante… L’ASBL a publié le témoignage de Sophie, qui accueille un labrador. «Je connaissais Les Amis des Aveuglesde réputation. Une connaissance m’a informée que le centre cherchait des familles d’accueil. L’idée a fait son chemin, j’ai rempli le formulaire de candidature et… Voilà, je vous présente Odin, labrador, arrivé à l’âge de 8 semaines. Aidée et conseillée par l’équipe du centre, mon rôle consiste à le sociabiliser et à lui inculquer les bases de l’éducation. Si être famille d’accueil demande un investissement en temps et en énergie, on reçoit autant que l’on donne. La cohabitation avec Odin se passe très bien. C’est un chien adorable, personne ne lui résiste. Il est très intelligent et très concentré lors des exercices… Si vous avez envie ou besoin de vous sentir utile, si vous avez du temps disponible à consacrer à l’éducation d’un chiot. Mais surtout si vous avez un peu d’amour à donner et envie d’en recevoir beaucoup… N’hésitez pas et tentez l’aventure… Se dire que l’on a pu aider à changer la vie de quelqu’un, c’est super, non?»