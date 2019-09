Vuelta: une plantation de cannabis découverte grâce à un hélicoptère de la télévision

Une plantation de cannabis sur le toit d’un immeuble a été saisie en Espagne après avoir été découverte grâce à un hélicoptère filmant le Tour d’Espagne cycliste, a-t-on appris mercredi auprès de la police.

Alors que l’hélicoptère suivait les coureurs dans le final de la 8e étape de la Vuelta samedi, la caméra a révélé une plantation en passant au-dessus d’un immeuble à Igualada en Catalogne (nord-est).

.@lavuelta helicopter 🚁 discovers a marijuana plantation on a roof of Igualada inside the last km of Saturday's stage. #LaVuelta19 https://t.co/eOu7rXfn8B pic.twitter.com/UTWUjrqwi7