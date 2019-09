Daniil Medvedev qualifié pour les Masters grâce à sa demi-finale à l’US Open

Le joueur russe de 23 ans va disputer ses premiers Masters, lequel se déroulera du 10 au 17 novembre à Londres.

Grâce à sa qualification pour les demi-finales de l’US Open, le Russe Daniil Medvedev a validé son billet pour les Masters, tournoi qui réunira les huit meilleurs de la saison du 10 au 17 novembre à Londres, a annoncé l’ATP mercredi.

Daniil Medvedev (ATP 5) s’est hissé dans le dernier carré de l’US Open en battant le Suisse Stan Wawrinka (ATP 24) mardi.

Le joueur russe de 23 ans va disputer ses premiers Masters. «C’est fantastique», a déclaré Medvedev. «Cela montre que ma saison a été exceptionnelle et que tout le travail effectué a porté ses fruits. Mais je ne veux pas m’arrêter là, j’espère être un des favoris des Masters», ajoute le Russe, vainqueur des tournois de Sofia et Cincinnati en battant David Goffin en finale), et finaliste à Brisbane, Barcelone, Washington et Montréal.

Medevdev est le quatrième joueur qualifié pour le rendez-vous londonien après l’Espagnol Rafael Nadal (ATP 2), le Serbe Novak Djokovic (ATP 1) et le Suisse Roger Federer (ATP 3). Le Bâlois, éliminé par le Bulgare Grigor Dimitrov en quarts de finale de l’US Open, va disputer à 38 ans son 17e Masters, un record. Il détient le record de victoires avec six titres (2003, 2004, 2006, 2007, 2010 et 2011).