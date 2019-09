Thalys: un été record en termes de nombre de voyageurs

Le nombre de voyageurs dans les trains internationaux Thalys a augmenté de 10% pour la période juillet-août 2019 par rapport à la même l’an dernier, se réjouit mercredi l’entreprise ferroviaire. «Ce taux de croissance à deux chiffres est un symbole fort», estime le directeur général Bertrand Gosselin.

«C’est le fruit de notre stratégie de développement très soutenue, qui s’est traduite cet été par plusieurs nouvelles dessertes. Mais aussi le signe d’un mouvement profond qui place les quatre pays desservis par Thalys au cœur des enjeux européens», poursuit-il dans un communiqué.

De nouvelles destinations

Parmi les nouvelles liaisons, celle reliant les Pays-Bas à Marne-la-Vallé (Disney) en passant par la Belgique et l’aéroport de Roissy Charles de Gaulle a accueilli 60.000 passagers pendant l’été et celle entre Bruxelles et Bordeaux a connu un taux de remplissage moyen de 94%. L’offre «à bas coûts», Izy, trouve aussi son public puisque le nombre de passagers transportés (entre les capitales belge et française) via ses trains a crû de 16% par rapport à l’été dernier.