Le projet de mosquée du centre culturel Averroès à l’enquête publique à Jette

Le projet de mosquée du centre culturel Averroès avance à Jette: la demande de permis est déposée et le bâtiment est à l’enquête publique.

Le projet d’une mosquée de 5 étages hors sol est à l’enquête publique à Jette. C’est ce qu’annonce La Capitale dans son édition du 30 août. Une demande de permis est déposée et la commission de concertation est prévue pour le 23 septembre.

Cette mosquée est une initiative de l’ASBL Averroès. Celle-ci est jusqu’ici installée dans 40m2 près de la gare de Jette, où elle se sent à l’étroit. Ses membres ont donc lancé une récolte de fonds depuis 2017, qui réunit aujourd’hui la moitié du million d’euros nécessaire à la première phase du projet.

Le bâtiment prévu rue Esseghem est davantage qu’une mosquée, à en croire le document publié par la Commune dans le cadre de l’enquête publique ouverte jusqu’au 12 septembre. Il s’agit en réalité d’un centre culturel. Il comprendra 2 salles de prière pour les hommes (au rez) et les femmes (au 1er), une salle de sport en sous-sol, une salle polyvalente au 2e et même 8 salles de classe et de conférence au 3e. 10 logements, destinés aux plus défavorisés, sont également envisagés aux 4e et 5e étages.

Cette mosquée hybride, à l’architecture audacieuse et contemporaine à en croire les esquisse publiées sur la page Facebook d’Averroès, doit s’implanter à côté du Foyer Jettois sur un terrain qui appartient à l’ASBL.