Scènes de vie au palais de justice: le meilleur du pire de nos tribunaux

Des balles se «perdent» entre voisins; le frigo vide, il voit rouge; le voleur cherchait simplement un endroit où dormir… Voici ce qui s’est passé dans nos tribunaux ces derniers jours.

Conflit de voisinage, vol, infraction au code de la route, agression, autant de motifs de se retrouver face au tribunal. S’il existe une multitude d’alternatives pour l’éviter, force est de constater que nos tribunaux sont pleins. Face à ces hommes et ces femmes pris en défaut: un juge. À lui de jauger les arguments de chacun pour ensuite opter pour la compréhension, le sermon et parfois la punition.

Mais il faut bien reconnaître que parfois, il est difficile de détecter la sincérité de la mauvaise foi. En effet certains usent de fourberie quand ils font face au tribunal. Toutes les excuses sont bonnes.

L’Avenir vous invite à découvrir ces scènes de la vie judiciaire.

Découvrez notre sélection du meilleur du pire de vos tribunaux.

Tensions entre voisins jambois: deux balles dans les… jambes

Dans cette rue de Jambes ce n’est pas le Far West. Mais cette soirée du 24 août 2017, on a visiblement décidé de régler ses comptes au revolver.

Entre ces deux familles voisines, l’ambiance n’est plus au beau fixe depuis quelques mois déjà. Les uns reprochent aux autres de se garer un peu n’importe comment, en obstruant même le passage vers le garage familial. C’est une fois de plus ce qui se passe ce soir-là.

Bruno (prénom d’emprunt), l’un des frères, est de retour du boulot vers 20 heures. Mais le stationnement du voisin pose à nouveau problème. Il fulmine et, avec son frère, ils interpellent avec virulence les deux rivaux voisins. Le ton ne tarde pas à monter. Mais David n’est pas décidé à en rester là. Il regagne son domicile et en ressort avec une arme à poing, calibre 22 long rifle. Deux coups de feu sont tirés et ils font mouche.

Plus rien dans le frigo: il tente d’étrangler sa mère

Un habitant de Fexhe-le-Haut-Clocher a bénéficié d’une suspension du prononcé après avoir tenté d’étrangler sa maman. Le 4 août dernier, la police a été appelée à intervenir dans une habitation située sur la Grand-Route, à Fexhe-le-Haut-Clocher. Sur place, l’habitante des lieux a expliqué qu’elle ne parvenait pas à gérer un de ses fils, souffrant d’un trouble du comportement.

Les forces de l’ordre ont aussi rencontré l’autre fils de la famille. Celui-ci leur a expliqué que son frère avait tenté d’étouffer leur mère. Cette dernière était alors prise en charge médicalement par les ambulanciers. La victime a ensuite été entendue. Elle a déclaré qu’un de ses fils souffrait de bipolarité. Le jeune homme est suivi par un médecin traitant et un psychiatre. Le jour des faits, il a ouvert la porte du frigo et s’est plaint qu’il n’y avait rien à manger. Il a alors piqué une grosse colère et a essayé de l’étrangler! Il est ensuite allé poursuivre sa crise dans la cave.

Forcé à travailler avec un pied fracturé?

Le tribunal correctionnel de Liège a entamé l’examen d’un énorme dossier à charge des membres d’une société de transport située à Oreye. Ces quatre prévenus et six sociétés sont soupçonnés d’avoir mis en place une stratégie pour ne pas payer des cotisations sociales en Belgique alors que la plupart de leurs clients se trouvent sur le territoire.

Ils doivent ainsi répondre de faux contrats de travail, de non-déclaration des travailleurs à l’ONSS, de faux, usage de faux mais aussi de traite des êtres humains et organisation criminelle.

Ils sont suspectés d’avoir commis ces infractions entre janvier 2009 et décembre 2016.

«Je cherchais un endroit où dormir…»

Les policiers de Waterloo ne prennent pas des vessies pour des lanternes. Un voleur l’apprend à ses dépens.

Tamas H., 19 ans, un Hongrois domicilié à Molenbeek-Saint-Jean, fut surpris le 1er juillet dans l’avenue Maréchal Ney par Steve A., le propriétaire d’une voiture, interloqué, on peut le comprendre, par le fait qu’un inconnu s’était installé au volant de son véhicule et s’apprêtait manifestement à quitter les lieux en pleine nuit.

Cet inconnu prit fort mal la chose et porta plusieurs coups de pied au propriétaire, lequel appela les policiers et échangea quelques horions avec le candidat voleur qui eut le dessous et ne parvint donc pas à s’échapper.

Les policiers firent diligence. Ils appréhendèrent Tamas H.

245 messages menaçants en quelques jours

Philippe, un Waremmien de 54 ans, a écopé d’un an de prison avec sursis probatoire strict pour le quart de la peine pendant une durée de cinq ans, pour avoir harcelé son ex, une Geeroise.

Le couple a entretenu une brève liaison. Lorsque la dame a décidé de rompre, Philippe ne l’a pas accepté et a commencé à se montrer harcelant et même menaçant.

La folle nuit d’un récidiviste

Détenu depuis trois mois pour un autre dossier, Rachid M., un Tubizien âgé de 40 ans, a tenu à comparaître le 7 août malgré l’absence de son avocate attitrée, partie en vacances, et remplacée au pied levé par une collègue.

«Ma petite fille me manque tellement», déclara-t-il d’entrée de jeu ou plutôt d’audience dans l’espoir de jouer de la corde sensible du président, un tout jeune magistrat qui donna l’impression de ne pas être prêt à s’en laisser conter.

«Je ne sais pas ce qui m’a pris. J’ai honte de moi», poursuivit-il avant de reconnaître le vol et les tentatives de vol commis la nuit du 21 au 22 avril 2019 dans sa commune et à Rebecq.

Insolite: un avocat dépité par la demande de son client

Deux Sud-Luxembourgeois se sont présentés détenus, escortés par les agents pénitentiaires, lors d’une audience de vacation du tribunal correctionnel d’Arlon. Un Monténégrin de 37 ans établi à Arlon doit répondre d’un trafic de drogue important, tant par la durée de la période infractionnelle que par la nature des drogues concernées. Il est aussi poursuivi dans le cadre d’une affaire de violences envers la mère de ses trois enfants. Le deuxième prévenu est son fils de 23 ans, poursuivi pour trafic de drogue au bénéfice de son père. Le parquet estime que le père est dirigeant d’une association de malfaiteurs, dont son fils est membre.

La juge Florence Brilot a longuement interrogé les deux hommes, cherchant à connaître les menus détails de leur trafic, de leur vie et de confondre leurs témoignages. «C’est une double interpellation du fils qui a déclenché l’enquête, résume Mme Murielle Seret, la substitute qui représente le ministère public. Il a changé de version de nombreuses fois au fur et à mesure des analyses téléphoniques et des témoignages. Il a finalement reconnu que son fournisseur était son père. Aujourd’hui, il reconnaît tout, dédouane son père et prend tout sur lui. Visiblement, il cherche à couvrir son père, mais cela ne tient pas la route.»

Il suit sa belle-sœur en tracteur et l’agresse

Le 26 juillet 2017, dans un hangar attenant à une ferme de Les Bulles (Chiny), une violente dispute concernant un litige au sujet de biens familiaux, a éclaté entre un habitant belge de Margny (France), Pierre Lambert et sa belle-sœur. Pierre Lambert est poursuivi pour coups et blessures, menaces de mort punissables d’une peine criminelle, détérioration de biens mobiliers et harcèlement affectant la tranquillité d’autrui. Bénéficiant d’un non-lieu pour la prévention de harcèlement, il a été condamné par le tribunal correctionnel d’Arlon à six mois de prison et à 1 300€ d’amende et de frais. Il est condamné également à indemniser ses victimes à raison d’un euro provisionnel sur un dommage qui sera évalué ultérieurement.

Le tribunal estime que malgré les dénégations du prévenu, les éléments constatés par les verbalisants et les déclarations des parties civiles sont parfaitement crédibles. Pierre Laurent a pénétré avec son tracteur dans un hangar ne lui appartenant pas, mais où il savait trouver sa belle-sœur.

À peine sorti de prison à fond de peine…

Laurent N., 42 ans, de Châtelet, fait l’objet d’un contrôle le 17 octobre 2018 à Nivelles. Il a la tête près du bonnet et son comportement lui vaut les préventions de rébellion à l’égard de deux policiers et d’outrage envers un troisième.

Il tente de donner des coups de pied et de tête, il se fera maîtriser et il ne se calmera que suite à l’intervention de son avocat. Il venait de sortir de prison où il était allé à fond de peine, mais la colère est son ordinaire.

Une relation toxique

Deux interventions policières en trois jours. Il la considère comme bipolaire, jette son GSM par la fenêtre et, surtout, lui porte des coups.

Cédric C., un Bruxellois, éprouvera d’évidentes difficultés à reconnaître ces coups car, à le suivre, sa compagne ou plutôt son ex-compagne «se transforme» en période de crise due à la boisson, elle tombe sans arrêt en raison de pertes d’équilibre et les «bleus» relevés sur son corps, elle se les est donnés elle-même…

En tout état de cause, il devait répondre de deux scènes qui se succédèrent les 14 et 18 avril 2019. Le 14, il envoya son GSM par la fenêtre. Elle lui avait signifié sa décision de rompre leur relation.

Le 18, les policiers la découvrirent recroquevillée au sol, en pleurs et en état de choc. Son corps portait à nouveau des traces de coups. Elle parla d’un passage à tabac dans le salon et dans une chambre, d’une tentative d’étranglement.

