Ariane Carletti, du «Club Dorothée», est morte

Ariane Carletti, fidèle partenaire de Dorothée dans l’émission jeunesse «Club Dorothée», est décédée ce 3 septembre.

Son visage rappellera bien des souvenirs aux fans du «Club Dorothée»: Ariane Carletti est décédée ce mardi 3 septembre 2019, à l’âge de 61 ans, annoncent ses enfants dans un communiqué.

«Comédienne, productrice et animatrice de télévision, Ariane Carletti a consacré toute sa vie au spectacle et aux autres. Elle était devenue l’un des visages les plus populaires de la télévision française aux côtés de Dorothée. Elle laissera un vide immense dans le cœur de sa famille, ses amis et tous ceux qui ont eu la chance de croiser sa route», peut-on lire dans le communiqué.

Ariane Carletti a accompagné l’animatrice Dorothée dans plusieurs émissions jeunesse des années 80 et 90, mais elle s’était également fait connaître au théâtre et au cinéma, ainsi qu’en chanson.

Elle était également l’interprète de plusieurs génériques de dessins animés, dont Dragon Ball Z, Les Bisounours, Charlotte aux fraises ou encore Le Prince Hercule.

Ses obsèques se dérouleront dans l’intimité familiale.