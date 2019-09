Feux en Amazonie: la carte des émissions de monoxyde de carbone dévoile un nuage gigantesque

Un engin de la NASA a capturé la concentration en monoxyde de carbone dans l’atmosphère, à la suite des incendies qui ravagent l’Amazonie.

Sur ces images prises entre le 8 et le 22 août dernier par le sondeur infrarouge atmosphérique de la NASA à bord du satellite Aqua, on découvre un gigantesque nuage qui se forme et se déplace lentement sur le continent sud-américain. Il est la conséquence directe des incendies qui ravagent la forêt amazonienne, notamment au Brésil.

Ces différentes images capturées à 5500 mètres d’altitude montrent des teintes allant du vert au rouge foncé, indiquant le niveau de monoxyde de carbone présent (entre 100 parties par milliard et 160 parties par milliard).

Ce vaste nuage rouge montre un niveau de concentration élevé, même si la NASA précise que les niveaux mesurés plus localement peuvent encore être plus importants.

Le monoxyde de carbone peut parcourir de grande distance et rester présent dans l’atmosphère pendant un mois. À cette altitude il n’a que peu d’impact sur la qualité de l’air que les humains respirent, mais les vents pourraient le faire redescendre, précise la NASA

Le monoxyde de carbone joue un rôle dans la qualité de l’air et également dans les changements climatiques.

Les incendies qui font rage dans diverses régions de l’Amazonie ont mis le Brésil sous une intense pression internationale. Jair Bolsonaro, le président brésilien, est attendu devant l’Assemblée générale de l’ONU le 24 septembre prochain, pour défendre la position du Brésil sur l’Amazonie.