Des ultras de l’Inter répondent à Romelu Lukaku pour défendre ceux de Cagliari: «Non, ce n’était pas du racisme»

Le groupe d’ultras «Curva Nord» de l’Inter s’est adressé à Romelu Lukaku afin de défendre leurs homologues de Cagliari, lesquels avaient adressé au buteur belge des cris de singe.

Improbable, mais vrai. Les cris de singe proférés par des supporters de Cagliari à l’encontre de Romelu Lukaku? «Ce n’est pas raciste»! C’est ce qu’ont en tous les cas affirmé les ultras de la Curva Nord dans un improbable mais bien réel communiqué à l’adresse de leur nouvelle vedette de l’attaque…

Lors de la rencontre de Serie A sur la pelouse de Cagliari, le week-end dernier, le buteur des Diables rouges et de l’Inter avait en effet été pris pour cible par une frange des supporters locaux, lesquels avaient alors imité le cri d’un singe.

Dans un communiqué dévoilé via son compte Instagram, Romelu Lukaku avait ensuite réagi en adressant un message tant aux supporters en question qu’aux instances du football italien, afin de dénoncer de tels agissements: «Beaucoup de joueurs ont souffert de racisme ces derniers mois. C’est mon cas depuis hier. Le football est un jeu qui doit être apprécié par tous et on ne peut accepter toute forme de discrimination qui nuirait à la réputation de notre sport.»

Mais si l’affaire semblait se tasser à la suite, notamment, des excuses formulées par la direction du club sarde au nom de ses supporters, une frange des ultras intéristes, le club de «Big Rom» donc, a publié à son tour un communiqué à destination de leur nouveau joueur pour… défendre les supporters de Cagliari!

«Nous sommes désolés si tu as pensé que ce qu’il s’est passé à Cagliari est raciste, mais ce n’est pas le cas. On comprend que cela puisse y ressembler, mais ce n’est pas le cas. Tu dois comprendre que l’Italie n’est pas comme les autres pays européens où le racisme est un véritable problème […] Les tifosi italiens ne sont pas parfaits, mais si nous comprenons la frustration que peuvent créer certaines expressions, elles ne sont pas utilisées à but discriminatoire. Encore une fois… BIENVENUE ROMELU!»

Hallucinant...