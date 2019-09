Cheveux arrachés et rouée de coups: une accompagnatrice de l’institut des Arts et Métiers agressée par une maman d’élève

Une plainte a été déposée par une accompagnatrice en insertion socioprofessionnelle de l’institut des Arts et Métiers de Bruxelles: une maman d’élève est en cause pour coups et blessures volontaires.

Une plainte a été déposée par une accompagnatrice en insertion socioprofessionnelle de l’institut des Arts et Métiers de Bruxelles pour des faits de coups et blessures volontaires, a indiqué mardi le Parquet de Bruxelles. La mère d’une élève ici en cause a été auditionnée durant l’après-midi. Elle a été privée de sa liberté et comparaîtra mercredi matin devant un magistrat du parquet, qui décidera de la suite à donner à l’affaire.

La victime, âgée de 33 ans, subit 6 jours d’incapacité de travail. Elle a été rouée de coups. Elle a de nombreux hématomes, mais pas de fracture. La mère de l’élève lui a également arraché des cheveux et des vêtements.

Cette dernière venait pour réinscrire sa fille dans l’établissement, mais face à son agressivité verbale, des membres du personnel lui ont demandé de partir. Elle s’est alors jetée sur l’accompagnatrice.