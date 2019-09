Emploi: le groupe KBC va se séparer de 1.400 personnes d’ici 2022

Les syndicats de KBC attendaient depuis hier soir le verdict. Il vient de tomber: 1 400 postes de travail vont être supprimés chez KBC ces trois prochaines années. Mais sans licenciements secs, rassure la direction.

La compression des coûts dans le secteur bancaire continue. Après Fortis et ING ces dernières années, c’est au tour du bancassureur flamand KBC de revoir son organisation. On savait depuis hier, et la convocation d’un conseil d’entreprise extraordinaire pour ce mercredi matin, que le couperet tomberait aujourd’hui. Les informations viennent d’être communiquées.

KBC vient de dévoiler la manière dont l’entreprise entend «améliorer encore l’efficacité opérationnelle de (ses) départements […] et ainsi porter le niveau de service aux clients à un niveau encore supérieur». La recette: se séparer de 1 800 travailleurs, 1 400 salariés et 400 sous-traitants.

Trois ans de transformation, pas de licenciements

Les 300 managers du groupe, dont les 40 top managers, avaient reçu pour mission le 16 mai dernier, à l’occasion de la «révision du modèle de gouvernance au niveau du management» de se pencher sur la stratégie à mettre en place pour gagner en « efficacité» et générer des économies.

Concrètement, la période d’adaptation de l’organisation courra de septembre 2019 à la fin 2022. «Aucun plan de licenciement collectif obligatoire ni plan de départ collectif n’est prévu ou requis, rassure la direction. La réduction du nombre d’ETP sera entièrement compensée par des départs naturels (retraite, départ naturel, etc.).»

Dans les chiffres, cela donne «une réduction des effectifs de 1400 collaborateurs de KBC en Belgique (siège social, fonctions support et réseau d’agences en Belgique)». 300 fonctions vont être délocalisées à l’Est (République tchèque et Bulgarie). Mais ce n’est pas tout. KBC annonce aussi la «résiliation des contrats avec 400 sous-traitants externes (principalement dans des fonctions informatiques ou intérimaires)».

Les personnes concernées pas encore identifiées

La direction vient de dévoiler son plan avec les syndicats. «Les personnes concernées ne sont identifiées que dans une mesure limitée, c’est-à-dire là où des redéploiements concrets sont déjà en cours ou ont été élaborés, précise la direction. Dans de nombreux cas, les projets doivent encore être réalisés.»

Le bancassureur entend mettre les formes dans l’application de son plan. «KBC a l’intention d’apporter les changements nécessaires dans le plein respect de ses employés et par un dialogue ouvert et constructif avec toutes les parties prenantes et les partenaires sociaux. La mise en œuvre se fera dans un cadre clair, qui permet d’absorber les conséquences des changements.»

La direction mise au régime aussi

La Belgique n’est pas la seule concernée. Une restructuration vient d’être implémentée en République tchèque avec la suppression de 400 postes de travail. Les coupes devraient par ailleurs se poursuivre au rythme de 250 suppressions par an ces trois prochaines années.

La direction enfin a aussi subi une cure d’amaigrissement: de 300 postes, elle vient de passer à 281. Cette transformation a coûté 10 millions d’euros mais devrait générer «une économie récurrente […] d’un multiple de ces 10 millions d’euros dans les prochains trimestres et années.»