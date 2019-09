L'inscription d'un drone désormais possible via un guichet en ligne

(Belga) Le SPF Mobilité et Transports a lancé mercredi l'Aviation Portal, un guichet qui permet à un détenteur d'un drone d'enregistrer son appareil sans passer par un formulaire papier.

L'inscription d'un aéronef (avions, planeurs, hélicoptères, ballons, ULM, paramoteurs...) s'avérait jusqu'à présent plutôt fastidieuse. Pour un drone, il fallait par exemple imprimer des documents, les remplir, les scanner et les envoyer par courriel. Ils étaient ensuite à nouveau imprimés au SPF avant d'être encodés. Le portail permettra donc d'éviter toutes ces démarches. Le signalement de modifications à l'appareil, le suivi des demandes et le paiement pourront aussi être effectués en quelques clics. En outre, les informations déjà connues de la Direction générale du Transport aérien (DGTA) sont préremplies. Grâce au contrôle des champs obligatoires et des données saisies, le nombre de candidatures incorrectes ou incomplètes est réduit. Une procédure qui pouvait prendre une semaine sera désormais réglée en quelques heures. Au total, le matricule aéronautique belge compte 6.173 aéronefs, dont 2.715 sont des drones. Ces derniers doivent être enregistrés à partir d'un kilo.