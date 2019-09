GB: saisie de 1,3 tonne d'héroïne dissimulée dans des peignoirs en route vers la Belgique

(Belga) Les services spécialisés britanniques ont réalisé une saisie record de 1,3 tonne d'héroïne à bord d'un porte-conteneurs dans le port de Felixstowe (est de l'Angleterre), ont-ils annoncé mercredi dans un communiqué. La cargaison était dissimulée dans un chargement de serviettes et de peignoirs à bord d'un navire en route vers le port d'Anvers.

Selon l'Agence britannique de lutte contre la criminalité organisée (NCA), la valeur de la marchandise saisie s'élève à 27 millions de livres (29,8 millions d'euros) sur le marché de gros et plus de 120 millions de livres au détail (132 millions d'euros). Le navire, recherché par la police aux frontières et la NCA, était arrivé dans le port britannique le 30 août. A bord, les enquêteurs ont découvert 1.297 kilos d'héroïne, dissimulés dans un chargement de serviettes et de peignoirs. Lors d'une précédente saisie début août à Felixstowe, portant sur 398 kilos d'héroïne, le même mode opératoire avait été employé. Une fois la drogue saisie, le conteneur a été remis sur le navire, qui a continué sa route vers le port d'Anvers en Belgique, où il a accosté le 1er septembre. Le conteneur a ensuite été conduit jusqu'à un entrepôt de Rotterdam (Pays-Bas), où quatre personnes qui procédaient au déchargement ont été arrêtées. Il s'agit d'une "saisie record au Royaume-Uni et l'une des plus importantes jamais réalisées en Europe", qui "prive le crime organisé de dizaines de millions de livres", s'est félicité Matt Horne, directeur adjoint des enquêtes de la NCA, cité dans le communiqué. Cette saisie a permis "d'éviter que ces dangereux produits stupéfiants ne se retrouvent dans les rues au Royaume-Uni et en Europe", a ajouté Jenny Sharp, responsable de la police aux frontières de Felixstowe, saluant la coopération des services au Royaume-Uni et à l'étranger. (Belga)