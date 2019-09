Après du fitness, 15 Diables Rouges sur le terrain au début de l’entraînement

Après avoir acté les forfaits des frères Eden et Thorgan Hazard, Roberto Martinez a dirigé, mardi à Tubize, son premier entraînement en vue des deux rencontres de qualification à l’Euro 2020, toutes deux en déplacement, contre Saint-Marin et l’Écosse.

L’entraînement s’est déroulé en deux temps: d’abord du fitness à l’intérieur pour tout le monde et puis sur le terrain du Centre National de Tubize pour une partie du groupe.

Quinze joueurs se sont présentés sur le terrain au début de cet entraînement en extérieur, dont le premier quart d’heure était ouvert à la presse. Il s’agissait de trois gardiens, Thibaut Courtois, Matz Sels et Hendrik Van Crombrugge, et de douze joueurs de champ, à savoir Michy Batshuayi, Christian Benteke, Nacer Chadli, Yannick Carrasco, Kevin De Bruyne, Adnan Januzaj, Dries Mertens, Thomas Meunier, Divock Origi, Dennis Praet, Benito Raman et Youri Tielemans. Romelu Lukaku et Yari Verschaeren ont également fait leur apparition quelques minutes après le début de l’entraînement mais n’ont pas directement rejoint le groupe et sont restés sur le banc de touche.