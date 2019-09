VIDÉO | Les défenseurs du square Léopold et des gilets jaunes interrompent le conseil communal de Namur

Surprise au conseil communal de Namur ce mardi. Les membres du collectif de défense des arbres du square Léopold, rejoints par les Gilets Jaunes et l’association Expulsion Rébellion, ont interrompu les débats mensuels.

C’est Marcel Guillaume, fervent opposant au projet de centre commercial, qui a lancé les hostilités. Il a été rejoint par une cinquantaine d’activistes. Ensemble, ils ont entonné un chant revendicateur: «On est là pour vous rappeler que le parc sera sauvé.» Le refrain a retenti durant quelques minutes avant que la foule ne prenne la porte.

Plus tôt dans la soirée, Le conseil avait pourtant fait un geste pour le public présent, en déplaçant le point relatif au futur de square Léopold, en début de séance. «Dommage. Vous n’avez même pas attendu que le sujet soit discuté. On l’avait pourtant avancé pour vous», a lancé le bourgmestre Maxime Prévot. Et le président du cdH de s’entendre répondre: «On reviendra, ducon.»