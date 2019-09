Quand les Borlée se livrent comme jamais auparavant: «On est une famille normale qui essaye de réaliser ses rêves»

Un livre sur la plus célèbre famille de l’athlétisme belge a été présenté ce mardi: sous la plume de notre collègue David Lehaire, les Borlée se dévoilent comme jamais ils ne l’ont fait.

De mémoire de journaliste, on n’avait sans doute jamais vu autant de Borlée réunis au sein d’une même pièce. Pour une famille où l’on retrouve autant de ses membres au sommet de l’athlétisme mondial, c’est plutôt cocasse.

Mais la présentation ce mardi du livre que notre collègue David Lehaire leur a consacré («Borlée, ensemble vers les sommets», éditions Dynamedia) a eu le don de rassembler quatre générations de Borlée, dont bien évidemment Jonathan, Kevin, Dylan et Olivia.

C’est d’ailleurs à cette dernière qu’est revenu le privilège de dire quelques mots, elle qui a salué l’opportunité de «pouvoir montrer à travers ce livre qu’on est une famille assez normale qui essaye de réaliser ses rêves. On voit grand. On ne se met pas limites. Grâce à nos liens familiaux, on surpasse les mauvais moments. Nous avons aussi eu la chance de pouvoir compter sur deux parents qui nous ont poussés à faire ce qu’on aime et nous ont poussés vers le plus haut niveau.»

Cet ouvrage, disponible dès ce mercredi en librairie, vous emmènera dans l’intimité du clan Borlée. Des débuts aux plus beaux moments, en passant également par les pires, le livre truffé d’anecdotes et de révélations ravira à n’en pas douter les amateurs d’athlétisme, les supporters de la famille Borlée et plus généralement les lecteurs de belles histoires.

