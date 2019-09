Le plafond de verre de l’ancienne piscine enfin remis à neuf

On y pointe souvent la décrépitude du plafond de verre. Il sera encore rénové en 2019 assure l’échevin Laurent Harduin.

EdA Avec l’arrivée de Laurent Harduin en tant qu’échevin de la Culture, une nouvelle dynamique se met en place. D’un parcours de street-art au retour d’un festival de la BD en 2020: de nouveaux projets (ré)apparaissent.

Il y a des dispositions plus anecdotiques mais qui méritent toutefois d’être mises en lumière. On songe notamment aux expositions du Musée des Beaux-Arts de Mouscron qui sont proposées dans le fond de l’ancien bassin communal.

Certains parcourent parfois de nombreux kilomètres pour découvrir un artiste et/ou le lieu atypique. Si on apprécie les œuvres entourées de cabines, on fait par contre la moue en voyant la verrière très sale. Cela va enfin changer et ce, avant la fin de cette année.