Le débrief du jour: violente explosion | Restructuration chez Match | 75 ans de la Libération

D’énormes dégâts dans une explosion près d’Anvers, des centaines d’emplois menacés par une restructuration chez Match et Smatch, la commémoration des 75 ans de la Libération: voici le condensé de l’actualité de ce mardi 3 septembre.

1 Une violente explosion détruit plusieurs maisons près d’Anvers

Une violente explosion est survenue mardi midi dans une habitation située dans le district anversois de Wilrijk. Plusieurs maisons ont été soufflées et les pompiers ont dégagé trois personnes des débris. Une d’entre elles est grièvement blessée.

2 Un adolescent retrouvé mort à Ath

Une douloureuse découverte a été effectuée ce mardi vers 6h30 près de l’Esplanade à Ath. Entre le «chalet des pensionnés» et le mât de la perche servant au tir à l’arc à la verticale, gisait un corps inanimé, celui d’un adolescent. Les soins ont été vains.

3 Restructuration chez Match et Smatch: 210 emplois menacés

Match et Smatch (groupe Louis Delhaize), en difficulté, ont adopté un projet de plan de transformation visant «à redynamiser les deux enseignes» et passant par la fermeture potentielle de 16 magasins et la suppression de 210 emplois. Une enveloppe de 40 millions d’euros d’investissement est prévue en parallèle.

4 Bruxelles commémore les 75 ans de la Libération

Une cérémonie s’est tenue mardi à la Colonne du Congrès à Bruxelles dans le cadre des 75 ans de la Libération du pays à l’issue de la Seconde Guerre mondiale, la première d’une série de commémorations placées sous le signe du souvenir.

5 «Into the night»: première série belge produite par Netflix

Netflix diffusera en 2020 Into the night, la toute première série belge produite sous label Netflix Originals. Dans Into the Night, des passagers d’un avion parti de Bruxelles fuient les rayons destructeurs du soleil.