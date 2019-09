L’app multimodale Joyn Joyn devient Jeasy et lève plus de 500.000€

L’app de mobilité Joyn Joyn devient Jeasy. Dans le même temps, elle a réalisé une levée de fonds de 525.000 euros. Ce financement visera à développer sa technologie déployée sur Bruxelles et Namur.

L’application de mobilité urbaine Joyn Joyn, lancée il y a tout juste un an, devient Jeasy, annoncent mardi leurs concepteurs. Dans le même temps, elle a réalisé une levée de fonds de 525.000 euros en capital auprès de nouveaux investisseurs. Ce financement visera à soutenir le développement technologique et commercial de cette solution actuellement déployée sur Bruxelles et Namur. D’autres grandes villes belges et européennes sont en effet dans son viseur.

Jeasy, compression de «easy journey» (voyage facile), propose un itinéraire avec un temps de parcours intégrant toutes les solutions de mobilité disponibles. L’application entend en effet faciliter la mobilité en milieu urbain en offrant une vue claire sur les différents moyens de transport (voitures, vélos ou trottinettes partagées, transport en commun...) et la meilleure manière de les combiner.

Après des milliers de téléchargement, le projet a convaincu de nombreux investisseurs, privés et publics, qui ont ensemble injecté 525.000 euros. Finance&invest.brussels, la Société régionale d’investissement de Bruxelles, a notamment investi 250.000 euros, voulant «tirer profit des nouvelles technologies pour développer et booster l’économie bruxelloise».

Ces fonds serviront principalement à développer une seconde version de l’application, attendue pour janvier 2020. Celle-ci intégrera la qualité et la pertinence des recommandations, la personnalisation des conseils ou encore l’utilisation de l’intelligence artificielle, pour laquelle Jeasy a développé un partenariat stratégique avec le département d’intelligence artificielle de l’ULB.