Décès d’un ado; 23 ans de prison pour l’ex-député… Dix histoires marquantes dans vos régions ces derniers jours

Drame: décès d’un adolescent à Ath

Une douloureuse découverte a été effectuée ce mardi vers 6h30 près de l’Esplanade à Ath. Un corps inanimé. Celui d’un adolescent.

Les soins ont été vains. Le jeune homme avait cessé de vivre.

Des membres de la famille et des proches de l’adolescent étaient manifestement allés à sa recherche car il n’était pas rentré à son domicile, à Ath. C’est ainsi que le terrible constat a été effectué.

La victime était âgée de 14 ans.

La police d’Ath a protégé les lieux et procédé aux premiers devoirs d’enquête. Diverses vérifications ont été effectuées par les autorités judiciaires de Tournai afin de préciser la cause du décès et de s’assurer qu’il n’y a pas eu d’intervention (violente) extérieure.

Coucke veut l’élite du foot à… Durbuy

Une dizaine de terrains de football, dont deux ou trois en synthétique et un stade qui pourrait accueillir quelques milliers de personnes, ainsi qu’un complexe sportif: voilà le (très) vaste projet qui pourrait voir le jour du côté de Rome (Durbuy) d’ici deux ou trois ans.

Certes, on n’en est encore qu’au stade des discussions et des négociations, mais l’idée fait son chemin au point d’alimenter de plus en plus les conversations au sein de la commune famennoise. Il s’agirait d’une collaboration public-privé, menée par la Commune de Durbuy et par l’homme d’affaires Marc Coucke dont les investissements dans la région s’avèrent déjà conséquents.

La conductrice qui avait voulu éviter deux chiens errants n’a pas survécu

Le 26 août, peu après 9 h, Titiana Franchini roulait en direction de Charleroi lorsqu’elle a été victime d’un grave accident de la route à la hauteur de Roly. La trentenaire, seule a bord de sa voiture, avait voulu éviter deux chiens errants sur la nationale.

Son véhicule avait percuté la berme centrale puis un luminaire public. Le choc avait été particulièrement violent.

Nous avons appris que la conductrice n’a malheureusement pas survécu à ses blessures. Elle est décédée ce lundi 2 septembre à l’âge de 34 ans.

VIDÉO | La colère des pêcheurs de l’Ourthe: «Une rivière n’est pas un terrain de jeu»

Un 4x4 qui dévale l’Ourthe sous les yeux ébahis de plusieurs témoins… La scène, filmée le week-end dernier en amont du pont de Maboge, à La Roche-en-Ardenne, et partagée depuis hier sur les réseaux sociaux, fâche les pêcheurs wallons.

«Je ne comprends toujours pas ce qui est passé par la tête de ce conducteur, lâche Thierry Poncin, secrétaire de la Fédération des pêcheurs de l’Ourthe.

À Arlon, une enseignante interdit les téléphones portables en classe

Lundi matin, Madame Bouillon, professeur de français à l’institut Cardijn-Lorraine d’Arlon, a invité parents et élèves pour une réunion explicative avant la nouvelle année scolaire. «Pour la première fois de ma carrière, j’ai reçu une salve d’applaudissements de la part des parents», rigole Elena Bouillon. La professeure venait d’annoncer les nouvelles dispositions qu’elle a prévues pour favoriser la concentration de ses élèves. «J’ai beaucoup râlé sur l’utilisation des GSM pendant les cours, explique-t-elle. Cela perturbe la concentration et entache la portée de l’apprentissage. C’est dommage.» L’enseignante a réfléchi pendant les vacances d’été, a sorti sa machine à coudre et a confectionné «le mur anti-GSM».

VIDÉO | Les défenseurs du square Léopold et des gilets jaunes interrompent le conseil communal de Namur

Surprise au conseil communal de Namur ce mardi. Les membres du collectif de défense des arbres du square Léopold, rejoints par les gilets jaunes et l’association Expulsion Rébellion, ont interrompu les débats mensuels.

C’est Marcel Guillaume, fervent opposant au projet de centre commercial, qui a lancé les hostilités. Il a été rejoint par une cinquantaine d’activistes. Ensemble, ils ont entonné un chant revendicateur.

Liliane, 70 ans, tuée chez elle à Gosselies: «C’était une femme extraordinaire»

Ce mercredi, le parquet de Charleroi a confirmé le meurtre commis sur Liliane M. La septuagénaire a été retrouvée morte par son beau-fils, samedi vers 9h30, dans son appartement situé rue Junuis Massau à Gosselies. Le corps de la victime présentait plusieurs coups de couteau au niveau de la gorge.

Le même jour, vers 18 h, Alexandre D. se présente à la police et avoue être l’auteur du crime. L’homme a été présenté au juge d’instruction et inculpé de meurtre. Placé sous mandat d’arrêt, l’homme n’explique pas son geste mais reconnaît avoir beaucoup bu et consommé de la cocaïne le jour des faits. Le suspect connaissait l’immeuble et avait déjà croisé sa victime puisque son oncle habite dans l’immeuble.

La fille de Liliane reste anéantie par la nouvelle.

VIDÉO | Jour de rentrée pour Gauthier et sa chienne First

L’entrée en secondaire est toujours un grand moment. Surtout quand on est handicapé moteur comme Gauthier. Mais First, sa protectrice à quatre pattes, veille sur lui.

Pour le Collège Notre-Dame de Waremme, accueillir Gauthier a demandé une certaine réflexion.

«A priori, notre établissement, vieux de 150 ans, avec ses cages d’escalier et ses seuils, n’est pas le plus fonctionnel», explique le sémillant directeur, Jean-Marie Mouton, qui a entamé les discussions avec la famille dès le mois d’avril. Gauthier, dont plusieurs amis de primaire rejoignaient Notre-Dame, affichait toutefois une envie communicative. «Alors nous nous sommes posé cette question: et si c’était notre enfant?»

– 0,5 degré en plein été: il a déjà gelé à Elsenborn!

Si l’année dernière les barbecues étaient toujours de sortie à cette période, on se croirait presque en période de Toussaint avec les températures qui ont drastiquement chuté ces derniers jours. Encore plus drastique, c’est à Elsenborn, dans la commune de Butgenbach, que la météo se croit en hiver. Moins 0,5 degré en plein été!

L’ex-député Christian Van Eyken et son épouse écopent de 23 ans de prison pour l’assassinat de son premier mari

Le tribunal correctionnel de Bruxelles a reconnu ce mardi l’ancien député au Parlement flamand Christian Van Eyken et l’épouse de celui-ci, Sylvia B., coupables de l’assassinat du premier époux de cette dernière, Marc Dellea. Il les a condamnés chacun à 23 ans de prison.

Marc Dellea, âgé de 45 ans, avait été retrouvé mort dans son appartement, avenue Mutsaard à Laeken, le 8 juillet 2014. Le tribunal a estimé qu’il n’y avait pas lieu d’ordonner l’arrestation immédiate des condamnés, ceux-ci sont donc sortis libres du palais de justice. Par ailleurs, leurs avocats ont déjà annoncé qu’ils comptaient interjeter appel de ce jugement.

Le tribunal a estimé qu’il était impossible qu’une personne soit entrée chez Marc Dellea par la fenêtre, en s’introduisant par l’interstice laissé par la moustiquaire, comme l’avait soutenu la défense des prévenus. «L’enquête n’a par ailleurs pas permis de montrer que quelqu’un en voulait à la victime au point d’attenter à sa vie. Par contre, un contentieux manifeste opposait les prévenus à la victime qu’ils traitaient de porc, de monstre et de cocu», ont exposé les juges.

