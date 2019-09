Elise Mertens, avant son quart de finale à l’US Open: «Andreescu a un tennis très complet»

Andreescu «a rêvé de ce moment depuis très longtemps»

AFP La jeune Canadienne de 19 ans, Bianca Andreescu (WTA 15), lauréate à Indian Wells et à Toronto cette année, sera la prochaine adversaire d’Elise Mertens (WTA 26) mercredi en quarts de finale de l’US Open de tennis. La droitière de Mississauga, dans l’Ontario, tombeuse de Kirsten Flipkens (WTA 110) au deuxième tour, a battu lundi soir l’Américaine Taylor Towsend (WTA 116), 23 ans, 6-1, 4-6, 6-2.

«C’est une sensation extraordinaire», a avoué Bianca Andreescu. «J’ai rêvé de ce moment depuis très longtemps et c’est génial. Après la perte du deuxième set, je me suis dit qu’il fallait absolument que je passe ma première balle de service, sans quoi elle allait m’agresser. Elle avait frappé des coups incroyables. Ce n’était pas facile, car elle ne donnait pas de rythme, variait bien le jeu et montait fréquemment au filet, mais j’ai fini par trouver une solution. Ce n’était pas toujours mon fort, mais j’ai progressé. Et je suis contente d’avoir pu le montrer».

Dotée d’un grand service et de puissantes frappes du fond du court, Bianca Andreescu est la joueuse qui monte à la WTA. Encore 178e mondiale à l’issue de la saison 2018, la Canadienne d’origine roumaine a même explosé cette année en remportant les tournois WTA Premier d’Indian Wells et de Toronto. Et pour son premier quart de finale dans une levée du Grand Chelem, elle a rendez-vous avec Elise Mertens.

«Mertens prend la balle assez tôt, d’après ce que j’ai pu voir d’elle», a-t-elle poursuivi. «Elle essaie de mettre la pression dès le début du point. Elle est très agressive. Je sais qu’elle a également un bon service et elle se bat fort. Je vais essayer de continuer à développer mon jeu, car cela a bien fonctionné ces derniers temps. Cela a été la plus belle année de ma carrière. Je veux gagner chaque tournoi auquel je participe et j’attends beaucoup de moi. Mais je sais aussi que j’aurai des adversaires redoutables pour atteindre la finale. J’espère que je réussirai à gagner mercredi.»