VIDÉO | Violente explosion à Wilrijk: plusieurs maisons détruites, une personne libérée des décombres

Une violente explosion est survenue mardi midi dans une habitation située dans le district anversois de Wilrijk.

Les pompiers ont dégagé une personne des débris, à la suite d’une explosion qui a eu lieu mardi en milieu de journée à Wilrijk (Anvers), apprend-on en début d’après-midi. Les pompiers anversois pensent cependant qu’il y a certainement d’autres victimes piégées dans les décombres.

Rond 12.20 uur was er een ontploffing in de Palmanshoevestr in Wilrijk (hoek Riddervel-Egied Segerslaan). 3 panden zijn getroffen. De hulpdiensten zijn massaal ter plaatse. Er zijn meerdere gewonden & er bevinden zich nog mensen onder het puin. 1 slachtoffer werd reeds bevrijd. pic.twitter.com/CwsOIXS1u1