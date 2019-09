La première série belge 100% Netflix sera un thriller de science-fiction

Un avion qui vient de décoller de Bruxelles sera au centre de l’intrigue de Into the night. dell - stock.adobe.com

Dans Into the Night, des passagers d’un avion parti de Bruxelles fuient les rayons destructeurs du soleil.

Netflix diffusera en 2020 Into the night, la toute première série belge produite sous label Netflix Originals.

De Stranger Things à Umbrella Academy, l’enseigne Netflix Originals désigne films, séries et documentaires mis en chantier par et pour le célèbre service de streaming.

À de rares exceptions près, les Netflix Originals sont des exclusivités de la plate-forme.

Aux manettes du projet Into the night, on retrouve la société de production Entre chien et loup basée à Bruxelles. À son palmarès: les deux premières saisons de Ennemi Public.

Adapté du roman polonais The Old Axolotl de Jacek Dukaj, l’audacieux scénario de la série marie le thriller et la science-fiction.

Un cataclysme cosmique modifie radicalement la nature du soleil. Ses rayons sont mortels. Ils tuent toute forme de vie qui a le malheur de les croiser.

C’est dans ce contexte de fin du monde qu’un avion décolle de nuit de Bruxelles. Direction l’ouest, afin de fuir la menace.

«À son bord: un groupe de passagers et les membres d’équipage, de plusieurs nationalités, riches et pauvres, jeunes et moins jeunes, civils et militaires», poursuit le communiqué de presse de Netflix. «Ils ont une chose en commun: la volonté de survivre au soleil et à eux-mêmes. À n’importe quel prix.»

Netflix annonce une distribution internationale, avec des acteurs originaires «de Belgique, de France, d’Allemagne, d’Italie, de Pologne, Russie et de Turquie.»

La série sera mise en scène par le duo belge Inti Calfat et Dirk Verheye, aux commandes du feuilleton Over water en 2018 sur Eén.

«Dans un thriller de haut vol, Into the Night pose une question lancinante: l’humanité peut-elle encore s’unir pour le bien commun ou l’intérêt personnel finira-t-il par nous déchirer?», commente Jason George, le scénariste des six épisodes.

«Le concept d’un vol commercial réunissant temporairement un groupe d’inconnus d’origines et de convictions différentes dans un microcosme improvisé m’a vraiment interpellé. Parfois, des amitiés fortes naissent. Parfois, on en vient à se disputer pour un centimètre carré d’accoudoir.»