Dix articles pour nos abonnés à ne pas manquer

Drame: décès d’un adolescent de 14 ans; un éleveur victime d’un vandalisme ciblé; «Borlée, ensemble vers les sommets»: morceaux choisis du livre sur une famille de champions... Voici une sélection des articles réservés à nos abonnés à découvrir ce mardi 3 septembre.

Drame: décès d’un adolescent à Ath

Une douloureuse découverte a été effectuée ce mardi vers 6h30 près de l’Esplanade à Ath. Entre le «chalet des pensionnés» et le mât de la perche servant au tir à l’arc à la verticale, gisait un corps inanimé.

Celui d’un adolescent.

+ La victime était âgée de 14 ans

VIDÉO | Jour de rentrée pour Gauthier et sa chienne First: «Il va nous permettre à nous tous de progresser dans l’apprentissage de la solidarité»

L’entrée en secondaire est toujours un grand moment. Surtout quand on est handicapé moteur comme Gauthier. Mais First, sa protectrice à quatre pattes, veille sur lui.

Reportage.

+ À DÉCOUVRIR ICI

«Stop au spécisme», «Ouvrons les cages»: un éleveur de Grand-Leez victime d’un vandalisme ciblé

Des dizaines de piquets sciés et des centaines de mètres de clôtures couchés au sol, des dizaines de trappes ouvertes et d’autres cassées et abandonnées au sol, des milliers de poulets relâchés dans la nature… Voilà le spectacle désolant auquel a été confronté Christian Many, un fermier éleveur implanté à Grand-Leez.

+ À DÉCOUVRIR ICI

5.000 offres d’emploi en attente dans le secteur de la construction

Dans le bâtiment et la construction, c’était aussi l’heure de la rentrée ce lundi. Le secteur a ainsi rebondi sur cette rentrée scolaire pour rappeler qu’il existe de nombreux postes à pourvoir à tous les niveaux: qu’on soit habile de ses deux mains ou plutôt avec un profil plus intellectuel.

«La construction s’adresse à tous les profils, souligne Francis Carnoy, directeur de la Confédération de la construction wallonne. «Nos besoins sont énormes. Aujourd’hui, il y a 5 000 postes disponibles. Ce sont des métiers d’avenir».

+ À DÉCOUVRIR ICI

«Quand vont-ils évacuer mon cheval?»

L’une des juments de Marc Herzet est décédée accidentellement.

«Vendredi midi, raconte Marc, une de mes juments, Alice, 17 ans, a tenté de sauter par-dessus la barrière de la prairie. Son sabot a heurté la transversale en bois et elle est tombée tête la première sur la bordure. J’ai immédiatement appelé un vétérinaire, puis un deuxième, puis un troisième pour être certain du diagnostic. C’était une fracture du crâne. Vers 14 h, il a fallu piquer Alice, à mon plus grand regret, mais je ne voulais pas qu’elle souffre.»

Une société d’équarrissage est alors appelée samedi dernier pour prendre le corps en charge.

Trois jours après, la société d’équarrissage ne l’a pas encore enlevée...

+ Il a même déposé un petit bouquet de fleurs à côté de la tête d’Alice

Borlée, ensemble vers les sommets: morceaux choisis du livre sur une famille de champions

La famille Borlée présente ce mardi sa biographie écrite par notre journaliste David Lehaire.

Voici en primeur quelques extraits.

+ À DÉCOUVRIR ICI

ISPPC: des décisions qui posent questions

À Namur, la rentrée du parlement wallon s’annonce chaude avec les dossiers politiques du moment, dont le scandale de l’Intercommunale de Santé Publique du Pays de Charleroi (ISPPC).

Dans les décisions du conseil d’administration du 12 juin dernier que vient d’annuler la ministre de tutelle Valérie De Bue (MR), des éléments interpellent.

+ À DÉCOUVRIR ICI

75 ans de la libération: après le chaos, la reconstruction politique

Les 3 et 4 septembre 1944, des centaines de milliers de personnes laissent éclater leur joie dans les rues de Bruxelles à l’arrivée des alliés.

La Libération marque la fin de l’Occupation allemande, mais ouvre aussi une période de turbulences politiques, avant la reconstruction.

+ Une relance du mouvement flamand

Ophélie Fontana titulaire du 13H: «Un beau cadeau»

Comme annoncé la semaine dernière, Ophélie Fontana a repris depuis hier la présentation du JT de la mi-journée sur la RTBF. Elle le fera trois semaines sur quatre, la dernière semaine étant assurée par Véronique Barbier. Un nouveau challenge pour la journaliste qui vient de fêter ses 40 ans.

Interview.

+ «C’est une offre qui m’a fait plaisir»

Guitares à l’honneur au Marni Jazz

Plein feu sur la six ou douze cordes au Marni Jazz Festival avec des stars internationales et le meilleur du jazz belge.

+ À DÉCOUVRIR ICI