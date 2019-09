PHOTOS | Bruxelles: les 75 ans de la Libération commémorés à la Colonne du Congrès

Une cérémonie s’est tenue à la Colonne du Congrès à Bruxelles dans le cadre des 75 ans de la Libération du pays à l’issue de la Seconde Guerre mondiale, la première d’une série de commémorations placées sous le signe du souvenir.

Les 75 ans de la Libération ont été commémorés ce mardi matin au cours d’une cérémonie du souvenir à la Colonne du Congrès à Bruxelles. La cérémonie s’est déroulée en présence des autorités de la Ville qui ont fleuri à cette occasion la tombe du Soldat inconnu ainsi que du Welsh Guars Band, de dizaines de militaires et du Royal Symphonic Band of The Belgian Air Force qui s’est chargé des intermèdes musicaux.

Cette cérémonie était la première d’une série de commémorations placées sous le signe du souvenir des 75 ans de la Libération du pays à l’issue de la Seconde Guerre mondiale.

À 12h, les autorités officielles accueilleront sur l’esplanade du Cinquantenaire une colonne de 75 véhicules militaires venus de Mons, qui ont traversé la Belgique en suivant le même trajet que celui emprunté lors de la Libération en 1944. Ils feront halte sur l’esplanade bruxelloise jusqu’à ce mercredi soir, puis reprendront leur route vers Breendonk et Anvers pour terminer leur course à Bourg-Léopold.