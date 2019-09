«Le projet pour l’Eden de la Grand-place se finalise»

La salle principale vu depuis la scène de l'époque. On distingue l'étage mais l'avancée de gradins a été ôtée. EdA

Parmi les 477 projets que la Ville veut concrétiser d’ici la fin de la législature actuelle prévue en 2024, il y a la réaffectation de l’Eden.

L'escalier principal menant à l'étage. EdA

Parmi les chancres de la Ville, il y a celui de l’Eden. Cette grande salle où les voix de Jacques Brel à Gilbert Bécaud en passant par johnny Hallyday ont résonné est inexploitée depuis quelques décennies déjà au cœur de la commune.

Un beau projet parmi de nombreux autres pour 2024

À l’heure où la modernisation de la Grand-place est entrée dans une phase finale, il serait dommage de ne pas lui trouver une nouvelle affectation.

Ce lundi soir, lors du conseil communal, de nombreux projets à réaliser à court, moyen et long termes ont été listés au travers d’un «Programme stratégique transversal».

Parmi ceux qu’on souhaite voir être réalisés durant cette législature (jusqu’en 2024, donc), la bourgmestre est revenue sur le projet de cette salle en centre-ville.

Ne rien dire pour ne pas le faire capoter

EdA Les pourparlers sont en cours depuis de très nombreux mois entre Brigitte Aubert et la famille Verzele propriétaire de la salle. Cependant, il ne faut jamais parler d’un projet tant qu’il n’est bouclé, au risque de le voir capoter à cause d’éventuels bâtons mis dans les roues et de permettre aux détracteurs de la Ville d’encore dire qu’il s’agissait finalement d’un effet d’annonce...

«Je ne dévoile rien de peur que le projet périclite mais il est bien concret. Nous sommes en train de l’affiner», assure Mme Aubert.

