Un Britannique abandonne un rameur au sommet du Mont-Blanc et provoque la colère du maire

Un ex-militaire britannique adepte de défis fous a abandonné son appareil de musculation au sommet du Mont-Blanc. C’est la goutte de trop pour le maire de Saint-Gervais qui a décidé d’interpeller Emmanuel Macron.

Alors qu’il tentait un exploit pour la bonne cause, le Britannique Matthew Disney a réussi se mettre à dos la commune de Saint-Gervais-les-Bains, en Haute-Savoie.

Habitué à gravir les plus hauts sommets de Grande-Bretagne avec son rameur sur le dos, ce sportif de l’extrême britannique s’est attaqué au Mont-Blanc pour une œuvre de charité dédiée aux soldats britanniques. Sauf que cette fois, il n’a pas été au bout de son idée. Épuisé après avoir gravi le toit de l’Europe, cet ex-militaire a abandonné l’appareil de musculation de 26 kg dans un abri de détresse, à plus de 4 300 mètres d’altitude.

Fri 30 Aug, I will attempt a #WorldFirst for my C5 to carry a 26kg 2.5m unbalanced awkward as heck to carry @concept2 rowing machine up Western Europe’s highest mountain - #MontBlanc to then summit Sun 01 Sep to row it’s height in distance of 4,810m (15,780ft)#Summit #challenge pic.twitter.com/TLdsGXOVEr