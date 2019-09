VIDÉO | Une danseuse espagnole tuée sur scène par un feu d’artifice défaillant

Le concert d’un groupe pop espagnol a été brutalement interrompu par l’explosion d’un feu d’artifice défaillant. Touchée de plein fouet, la danseuse espagnole Joana Sainz a succombé à ses blessures.

La petite ville de Las Berlanas, au nord-ouest de Madrid a été témoin d’un tragique accident dans la nuit de dimanche à lundi. Alors que le groupe Super Hollywood Orchestra se produisait sur scène lors d’un festival local, un feu d’artifice a explosé, tuant Joana Sainz, l’une des danseuses du groupe.

Sur des images prises par des spectateurs, on peut voir sept membres du groupe pop espagnol en pleine performance sur scène avant que des feux d’artifice se déclenchent. L’un d’eux explose et touche la danseuse de 30 ans de plein fouet. Les membres du groupe se portent alors à son secours sous le regard de spectateurs médusés.

Malgré l’intervention d’un médecin et d’une infirmière présents sur place, la jeune femme a succombé à ses blessures vers deux heures du matin.

Prones 1, le promoteur du groupe, a qualifié l’accident de «malheureux» et mis en cause un défaut de fabrication du feu d’artifice, comme le rapporte le quotidien El Norte de Castilla. Le promoteur a ensuite posté un message de condoléances sur sa page Facebook. «Nous exprimons notre profonde sympathie à la famille et aux amis de Joana. Elle a toujours fait preuve d’un comportement exemplaire, tant sur le plan personnel qu’artistique, en plus d’une grande qualité humaine. Il sera très difficile pour nous de surmonter son absence. Nous nous souviendrons toujours de toi, Joana. Repose en paix», peut-on lire dans le communiqué.

Alors qu’une enquête a été ouverte pour déterminer les causes de l’accident, c’est la piste du défaut de fabrication qui semble privilégiée. De son côté, le fabricant du feu d’artifice incriminé n’explique pas cette défaillance car il s’agit, selon lui, d’un outil pyrotechnique très approprié aux espaces étroits. «Ces fusées éclairantes sont très sûres, nous ne savons pas ce qui a pu arriver», a déclaré le porte-parole de la société Estalella.