Les 20 transferts belges marquants de ce mercato

Comme chaque saison désormais, la période de transferts entre club a été fort agitée durant cet été où les clubs belges, à l'instar des clubs étrangers, n'ont pas lésiné sur les moyens afin de renforcer leur effectif.

Des Diables rouges qui rentrent au pays, des clubs de seconde zone qui recrutent en masse, des stars planétaires qui changent de championnat, les transferts ont, comme de coutume, rythmé l'été.

Ce mardi, l'heure est venue de tirer les premiers enseignements d'un mercato particulièrement dense, lequel s'est refermé, en Belgique comme dans d'autres grandes nations du foot européen, hier soir.

EDEN HAZARD

C'est évidemment la sensation de ce mercato, côté belge. Eden Hazard a enfin obtenu ce transfert dont il rêvait tant: pour 100 millions d'euros, tout de même, le prodige belge formé à Lille et passé ensuite par Chelsea va donc découvrir la Liga sous les couleurs du grand Real Madrid. Rien que pour sa présentation officielle, quelque 50.000 socios s'étaient réunis au stade Bernabeu. C'est dire si l'attaquant belge aura la pression...

VINCENT KOMPANY

Vincent Kompany, leader charismatique des Diables rouges et véritable icône à Manchester City, a décidé de rentrer chez lui: en se couvrant de nombreuses casquettes au Sporting d'Anderlecht, "Vince the Prince" s'est assuré une place de choix dans le nouveau projet que l'actiuelle direction mauve veut donner au club.

ROMELU LUKAKU

L'attaquant de Manchester United et meilleur buteur de l'histoire des Diables rouges a changé d'environnement. Après avoir fait quasi toute sa (encore jeune) carrière en Angleterre, "Big Rom" a mis les voiles vers la Serie A et l'ambitieux Inter, à Milan.

SAMIR NASRI

Certes le médian français ancien international est en manque de rythme et doit retrouver la forme, mais l'arrivée de Samir Nasri résonne tout de même comme une faleuse vitrine à l'échelle européenne pour le Sporting d'Anderlecht.

THORGAN HAZARD

Eté riche en mouvements pour la famille Hazard: aux côtés d'Eden au Real, Thorgan a lui aussi obtenu un joli transfert, passant de Monchengladbach au Borussia Dortmund. Révélé aux yeux de la Bundesliga voici quelques saisons, le frangin d'Eden avait confirmé lors de la dernière saison, s'offrant même le luxe d'une place de titulaire lors des derniers rendez-vous internationaux avec les Diables rouges. Plus que jamais, Thorgan se fait un prénom dans le milieu du football européen.

SIMON MIGNOLET

La doublure de Thibaut Courtois devenue réserviste chez les Reds de Liverpool devait changer d'air, il l'a fait. Mais là où nombreux pensaient le voir tenter sa chance dans un club du subtop anglais, voire de mettre lui aussi les voiles vers un autre championnat, c'est à Bruges que Mignolet a décidé de rebondir. Un joli coup pour le Club qui, enfin, va mettre ainsi un terme à ses problèmes récurrents de gardiens. Du moins, c'est ce qu'on espère du côté du Jan Breydelstadion...

NACER CHADLI

Mignolet, de même que Kompany finalement, n'est pas le seul Diable en manque de temps de jeu à vouloir de relancer en Belgique, en vue de l'Euro 2020. Ainsi, Nacer Chadli, peu en évidence avec Monaco la saison dernière, va découvrir la Pro League puisque le joueur formé au Standard mais parti jeune vers l'étranger a signé en faveur du Sporting d'Anderlecht. Une autre recrue de choix pour les Mauves!

KEVIN MIRALLAS

Beaucoup de supporters du Standard espéraient voir Mirallas revenir au bercail, et le joueur lui-même n'avait pas caché son intérêt pour cette possibilité. Mais c'est à l'Antwerp que Kevin a posé ses valises. Symbolisant le retour en grâce du "Great Old" et de son manager Luciano D'Onofrio, ce transfert reste l'un des mouvements les plus marquants et les plus commentés de cet été en Pro League.

STEVEN DEFOUR

Et Mirallas n'arrive pas seul puisque, après des piges à Malines, Genk, au Standard et à Anderlecht, Steven Defour va tenter une nouvelle aventure en Pro League. Après avoir rompu son contrat à Burnley, le médian ancien Diable rouge a paraphé un contrat pour une saison à l'Antwerp.

ZINHO VANHEUSDEN

Il évoluait déjà au Standard, mais cette fois il appartient au club liégeois. Les Rouches auront toutefois dû sortir la liasse de billet puisque les 12,6 millions dépensés pour le grand espoir intériste représentent un nouveau record belge en la matière.

THOMAS VERMAELEN

Le défenseur des Diables jouait les jokers défensifs de luxe au Barça. Souvent blessé, l'ancienne star de l'Ajax et d'Arsenal est, au final, quelque peu rentré dans le rang. Obligé de retrouver du temps de jeu afin de pouvoir revenir dans le coup en vue du prochain Euro, Vermaelen a opté pour un challenge exotique: en rejoignant le Vissel Kobe, il devient le premier international belge à jouer dans la fameuse J-League, où il évoluera tout de même dans une équipe qui peut compter sur quelques autres (vieilles) gloires du foot européen, telles que Iniesta, Villa ou encore Podolski.

MBAYE DIAGNE

Annoncé comme le numéro 9 tant recherché par Anderlecht, le Sénégalais et buteur aux stats affolantes de Galatasaray a bel et bien posé ses valises en Belgique, mais à Bruges ! Le Club s'offre ainsi là un joueur de (mauvais) caractère qui fera des dégats dans les défenses du ventre mou de la Pro League.

DENNIS PRAET

Après avoir percé à Anderlecht, le prodige de Neerpede avait pris la direction de l'Italie où, après un temps d'adaptation, il s'est mué en valeur sûre de la Sampdoria. Au point d'obtenir, cet été, un juteux transfert vers la Premier League. En effet, c'est désormais du côté de Leicester qu'il évoluera, Leicester où il rejoindra Youri Tielemans, acheté définitivement par les Foxes à Monaco.

ANTHONY LIMBOMBE

Il est l'un des joueurs membres du noyau élargi des Diables rouges à avoir fait son retour dans la compétition belge. Peu à son aise depuis son arrivée à Nantes, en provenance du Club de Bruges, Anthony Limbombe a rallié cet été les bords de Meuse où il a été prêté au Standard de Liège. Un joli coup pour les Liégeois si le joueur retrouve son éclat de sa période brugeoise.

SVEN KUMS

Qu'il semble loin le temps où Sven Kums remportait haut la main le trophée du Soulier d'or, récompensant le meilleur joueur du championnat belge! Après un transfert raté du côté de l'Udinese et un retour pas vraiment réussi à Anderlecht, le joueur révélé à Gand a décidé de revenir là où tout avait vraiment commencé. S'il avait défendu les couleurs d'Heerenveen et Courtrai avant cela, celui qui a été forméà Anderlecht avait en effet régné en maître sur des Buffalos champions de Belgique et impressionnants sur la scène européenne.

LEANDRO TROSSARD

Il est le prototype du joueur régulier dans sa progression. Vu par bon nombre d'observateurs comme un futur Diable rouge en puissance, le joueur formé dansle Limbourg a explosé lors des derniers mois sur la scène belge après des premières escarmouches démontrées à Lommel ou OHL. En obtenant son transfert pour le club anglais de Brighton & Hove, Trossard franchit un nouveau palieret doit désormais s'y imposer pour poursuivre sa route et continuer à prétendre à une place dans l'effectif des Diables.

PERCY TAU

Révélé dans les rangs de l'UnionSaint-Gilloise lors du dernier championnat de D1B, le Sud-Africain de Brighton & Hove poursuit sa progression en Belgique, mais un fameux cran plus haut cette fois: fraîchement débarqué au Club de Bruges, il s'est déjà illustré à plusieurs reprises, faisant de lui l'un deshommesà suivre cette saison en Pro League.

SAIDO BERAHINO

Le Burundais est un cas atypique, mais pas si rare que ça. Ancien grand espoir du football, celui qui n'a jamais réussi à faire décoller sa carrière an Premier League suite à des problèmes de discipline veut se refaire une santé et a choisi la Belgique. Si le joueur possède un niveau digne des clubs les plus huppés de notre D1A, c'est vers Zulte Waregem que le joueur, libéré par Stoke, espère relancer sa carrière. l sera à n'en pas douter une attraction de notre championnat.

LAURENT DEPOITRE

Encore un Diable rouge désireux de se relancer via la case Pro League ! Depoître avait éclaté à Ostende avant de confirmer à Gand où il s'était rendu indispensable lors de la si belle campagne européenne sous l'égide d'Hein Vanhaezebrouck. Et, tout comme Kums, le Tournaisien a choisi de se relancer chez les Buffalos.

HENDRIK VAN CROMBRUGGE

Cela faisait un moment qu'il levoulait, Van Crombrugge a enfin obtenu son transfert hors des Hautes Fagnes. Après avoir grandi sous le maillot d'Eupen, devant mêmele premier joueur du club à intégrer l'effectif des Diables rouges, "HVC" a signé un contrat à Anderlecht où il partira numéro un.