Jupiler Pro League - Charleroi prête Jeremy Perbet à OHL

(Belga) Jeremy Perbet est loué par le Sporting de Charleroi (D1A) à Oud-Heverlee Louvain (D1B) jusqu'à la fin de la saison, ont annoncé les deux clubs lundi en toute fin de soirée.

L'attaquant français de 34 ans était peu utilisé par Karim Belhocine à Charleroi. Il est monté trois fois au jeu depuis le début de saison, pour un but marqué. Il tentera de se relancer à OHL, en D1B. "Nous souhaitons à Jeremy d'accumuler un maximum de temps de jeu et de continuer à faire trembler les filets", a indiqué Charleroi sur son compte Twitter. Perbet était revenu à Charleroi il y a un an, signant alors un contrat de trois ans. Il avait déjà joué au Mambourg en 2007 et en 2015-2016. En Belgique, il est aussi passé par Tubize, Lokeren, Mons, La Gantoise, le FC Bruges et Courtrai. Perbet n'est pas le seul attaquant recruté lundi par OHL. Le club louvaniste a également engagé slovène Milan Tucic, qui arrive du NK Rudar Velenje. Il a signé un contrat de trois ans. (Belga)